Reconocer las señales puede ser clave para prevenir un suicidio

En el caso de República Dominicana, la OMS sitúa la tasa general en 4.2 suicidios por cada 100,000 habitantes. ( MAGNIFIC )

El aislamiento, los cambios bruscos de comportamiento, la desesperanza y las expresiones sobre querer morir pueden ser señales de alerta de una persona que atraviesa una crisis emocional y necesita ayuda.

En el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora cada 10 de septiembre, especialistas llaman a no ignorar estos cambios y a tomar en serio cualquier manifestación relacionada con deseos de morir o de hacerse daño.

El psicólogo clínico Aneury Ortiz, del Centro de Rehabilitación Sicosocial y Desarrollo Humano (Reside), explicó que las señales pueden aparecer como modificaciones significativas en la conducta habitual de una persona, asociadas en muchos casos con un sufrimiento emocional que esta percibe como insoportable.

Entre las señales de alerta citó las expresiones directas de desesperanza o deseos de morir, el aislamiento, el abandono de actividades que antes eran significativas, el descuido del autocuidado, cambios afectivos bruscos y alteraciones en el sueño, el apetito o el consumo de sustancias.

Ante estos indicios, el entorno cercano puede convertirse en una primera red de apoyo.

"Escuchar a la persona sin juzgar ni minimizar lo que está experimentando y preguntar de manera directa si ha tenido pensamientos suicidas", recomendó.

También aconseja limitar el acceso a medios con los que pudiera hacerse daño y mantener el acompañamiento, especialmente cuando existe un riesgo elevado.

En el caso de República Dominicana, la OMS sitúa la tasa general en 4.2 suicidios por cada 100,000 habitantes.

Cuando se requiere atención especializada

De su lado, el psiquiatra Kensy Founder explicó que cuando una persona presenta un cuadro depresivo mayor acompañado de ideación suicida, la intervención debe tomar en cuenta distintos factores antes de determinar la conducta terapéutica.

Entre ellos mencionó los factores estresores que llevaron a la persona a ese estado, el apoyo familiar y social con el que cuenta, las enfermedades médicas que pueda padecer y la presencia de otros trastornos psiquiátricos que puedan contribuir a la crisis.

"La prioridad es proteger la vida y la integridad del paciente y evitar que represente un peligro para sí mismo o para otras personas", señaló.

En situaciones de mayor riesgo puede ser necesario el ingreso a una unidad de salud mental para garantizar la seguridad del paciente, realizar una evaluación especializada y determinar el tratamiento correspondiente, incluido el farmacológico cuando esté indicado.

No minimizar las señales

Los especialistas insisten en que las expresiones relacionadas con la muerte o el suicidio no deben ser descartadas como una búsqueda de atención o una simple reacción emocional.

Escuchar, preguntar directamente, acompañar y procurar atención profesional son algunas de las acciones que pueden ayudar ante una crisis.

El centro Reside brinda acompañamiento y servicios de salud mental gratuitos. Está ubicado en la calle Las Maras, edificio AI-04, La Nueva Barquita, Santo Domingo Norte.

Para orientación o acceso a sus servicios, dispone del teléfono (829) 893-2511.