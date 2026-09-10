Ministro Atallah: los sistemas de salud deben estar preparados antes de una emergencia

El ministro de Salud, Víctor Atallah, durante su participación en el Diálogo Regional de Política"Construyendo sistemas de salud resilientes". ( CEDIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA )

En el marco del Diálogo Regional de Política "Construyendo sistemas de salud resilientes en América Latina y el Caribe", que reúne en Santo Domingo a autoridades y especialistas de 25 países de la región, el ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó la importancia de fortalecer la preparación de los sistemas sanitarios antes de que ocurran situaciones de emergencia.

Durante su participación en el diálogo, organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Atallah enfatizó que la fortaleza de un sistema de salud no debe medirse únicamente por su funcionamiento en condiciones normales, sino por su capacidad de continuar protegiendo la vida cuando una emergencia altera las condiciones habituales.

"La resiliencia no es improvisar bien bajo presión. Es haber identificado los riesgos; haber definido quién decide, quién coordina y quién actúa; haber protegido la infraestructura, el agua y los medicamentos; y haber entrenado al sistema para seguir cuidando cuando las condiciones dejan de ser normales. Un sistema resiliente no es el que nunca se sacude, es el que, aun sacudido, no abandona a su gente", expresó a través de una nota de prensa.

El ministro explicó que, al dirigir el Ministerio de Salud, se entendió la necesidad de contar con una estructura permanente para anticipar riesgos y coordinar la respuesta.

En ese contexto, destacó la creación y puesta en funcionamiento del Viceministerio de Gestión de Riesgos y Salud Ambiental como parte de las acciones orientadas a fortalecer la prevención.

También resaltó la certificación internacional del primer Equipo Médico de Emergencia de República Dominicana (EMT-1), así como su despliegue en Venezuela, como un ejemplo de cómo la preparación institucional puede convertirse en capacidad de respuesta ante situaciones extraordinarias.

Capacidades clave

"En el terreno, las estructuras adquieren rostro. Una familia que busca ayuda no pregunta cuántos documentos fueron aprobados; pregunta si hay un equipo listo, si hay medicamentos. Pregunta, en el fondo, si el sistema estuvo preparado antes de necesitarlo", afirmó Atallah.

Durante su intervención, el titular de Salud identificó tres capacidades que no pueden improvisarse durante una crisis: La gobernanza

La información y continuidad digital

La disponibilidad de suministros e infraestructura resiliente.

Desarrollo del evento

El encuentro, que se desarrolla del 9 al 11 de septiembre, responde a la necesidad de fortalecer los sistemas de salud frente al incremento de amenazas como las olas de calor extremo, inundaciones, tormentas, sequías, cambios en las enfermedades transmitidas por vectores y eventos sísmicos.

En la apertura del evento realizada ayer miércoles, estuvieron presentes la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, Julio Landrón, director del Servicio Nacional de Salud; Bernardino Vitoy, representante de la Organización Panamericana de la Salud; ministros, viceministros y directores de salud de América Latina y el Caribe.

La agenda de este jueves contempló un panel sobre gobernanza de los sistemas de salud, además de sesiones de trabajo sobre salud digital, financiamiento, infraestructura y cadena de suministros.

También se desarrollaron ejercicios para definir planes de acción orientados a fortalecer la resiliencia de los sistemas sanitarios.