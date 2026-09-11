Alerta sanitaria en Haití tras 13 casos sospechosos de ántrax; Salud Pública en RD toma medidas

En Haití realizan levantamientos para investigar los casos sospechosos de ántrax. ( IMAGEN FACILITADA DESDE HAITÍ )

El Ministerio de Salud Pública informó que República Dominicana no registra casos de ántrax y que reforzó de manera preventiva la vigilancia epidemiológica ante la investigación de 13 casos sospechosos y dos fallecimientos en el departamento de Grand'Anse, en Haití.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, explicó que las medidas adoptadas no responden a una emergencia sanitaria en territorio dominicano, sino que buscan aumentar la capacidad de detección ante cualquier eventual caso.

"República Dominicana no registra casos de ántrax ni existe una situación de emergencia sanitaria. Hemos reforzado la vigilancia como medida preventiva y nuestros servicios de salud están preparados para identificar oportunamente cualquier caso sospechoso", afirmó.

La decisión se produce mientras las autoridades haitianas investigan un posible brote en Baliverne, quinta sección comunal de Dame-Marie, en Grand'Anse.

Vigilancia sobre animales y productos

La Dirección de Salud de Grand'Anse recibió la primera alerta el pasado 26 de agosto. Desde entonces han sido identificados aproximadamente 13 casos humanos sospechosos, dos fallecimientos y alrededor de 20 animales muertos.

Hasta el momento, las autoridades sanitarias haitianas no han confirmado que las dos muertes humanas hayan sido causadas por ántrax.

Salud Pública recordó que el ántrax, también conocido como carbunco, es una enfermedad causada por la bacteria Bacillus anthracis, que afecta principalmente a animales herbívoros, entre ellos ganado bovino, ovino y caprino.

Las personas pueden infectarse principalmente mediante el contacto con animales enfermos o con productos de origen animal contaminados.

La enfermedad no se transmite habitualmente de persona a persona, por lo que las medidas de prevención se concentran en la vigilancia de animales y productos de origen animal.

Como parte de las acciones adoptadas, Salud Pública reforzó la coordinación con el Ministerio de Agricultura y la Dirección General de Ganadería para mejorar la detección de posibles casos y evitar la movilización no regulada de animales o productos que pudieran representar un riesgo.

También fueron fortalecidas las orientaciones al personal sanitario para identificar y notificar de inmediato cualquier caso sospechoso.

Las autoridades aseguraron que República Dominicana dispone de capacidad para realizar el diagnóstico de la enfermedad a través del Laboratorio Nacional de Referencia Dr. Defilló.

Qué ocurre en Haití

En Baliverne, las autoridades haitianas han realizado visitas domiciliarias, levantamientos de casos sospechosos, actividades de sensibilización y acciones de atención en las localidades de Brezèl y Briyo.

También fue conformado un comité con líderes comunitarios y representantes locales para colaborar con la vigilancia y el cumplimiento de las medidas sanitarias.

El Ministerio de Salud Pública y Población de Haití recomendó a la población no tocar, cortar, vender, comprar ni consumir carne procedente de animales encontrados muertos.

Asimismo, pidió que las muertes de animales sean notificadas a las autoridades y que cualquier persona que haya tenido contacto con un animal sospechoso y presente una lesión oscura en la piel, fiebre u otros síntomas acuda de inmediato a un centro de salud.

El ántrax puede manifestarse de distintas formas. La más común es la cutánea, que suele comenzar con una lesión en la piel que puede desarrollar un centro negro. También puede provocar síntomas digestivos o respiratorios, dependiendo de la vía de exposición.

Seguimiento desde República Dominicana

Salud Pública informó que continuará dando seguimiento a la situación en Haití y mantendrá la coordinación con organismos nacionales e internacionales.

La institución insistió en que las medidas adoptadas en República Dominicana son preventivas y reiteró que, hasta el momento, no se han registrado casos de ántrax en el país.