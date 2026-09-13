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Sergio Antonio Roque
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Fallece Sergio Antonio Roque, director del hospital Padre Billini

El centro lamentó su partida y destacó su trayectoria profesional, marcada por el servicio, la entrega y la dedicación a la salud de la población

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    Fallece Sergio Antonio Roque, director del hospital Padre Billini
    Sergio Antonio Roque era docente y director del Hospital Padre Billini en la Ciudad Colonial. (FOTOGRAFÍA TOMADA DE LA PÁGINA WEB DEL HOSPITAL PADRE BILLINI)

    Falleció el doctor Sergio Antonio Roque, director del Hospital Padre Billini, informó este domingo ese centro de salud.

    En un mensaje publicado en sus redes sociales, el hospital lamentó la partida de Roque y destacó su trayectoria profesional vinculada al servicio y la atención de la salud.

    "Con su partida, el sector salud y nuestra institución pierden a un profesional comprometido, cuya trayectoria estuvo marcada por el servicio, la entrega y la dedicación a la salud de nuestra población", expresó el Hospital Padre Billini.

    Roque estudió medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y se especializó en cirugía general. 

    En el Padre Billini dedicó más de 28 años a la docencia, formando a decenas de especialistas.

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