Muertes maternas, infantil y neonatales están controladas en el país, de acuerdo al SNS

El Servicio Nacional de Salud (SNS) aseguró este domingo que los indicadores de mortalidad materna, neonatal e infantil se mantienen bajo control en los hospitales de la Red Pública de Servicios de Salud, con una tendencia sostenida hacia la reducción, según informó la institución.

A través de una nota de prensa, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, atribuyó este comportamiento a la implementación permanente de protocolos clínicos y guías nacionales e internacionales dirigidas a fortalecer la atención de las madres, recién nacidos y niños.

El boletín 34 La entidad no ofreció cifras sobre los fallecimientos, pero el boletín 34 del Ministerio de Salud Pública, que abarca del 23 al 29 de agosto, reportó 41 muertes infantiles, cuatro maternas y 34 neonatal. El acumulado de decesos maternos en todo el año es de 93, siendo 50 de ellos en madres dominicanas, 41 haitianas y dos de otras nacionalidades no especificadas.

Landrón explicó que las medidas se aplican en los hospitales de la Red Pública a nivel nacional y están enfocadas en garantizar una atención oportuna y segura, con especial atención a la prevención y manejo de las principales complicaciones asociadas a la mortalidad materna, neonatal e infantil.

Entre las acciones desarrolladas dijo que se encuentra el fortalecimiento de los protocolos de atención, las medidas de higiene y prevención y control de infecciones, así como el seguimiento de los procesos de atención materno-infantil.

El funcionario destacó, además, la incorporación de laboratorios de microbiología en todos los hospitales de tercer nivel, lo que permite realizar cultivos directamente en los establecimientos y disponer de resultados con mayor rapidez.

"Esto nos permite obtener los resultados de manera oportuna y dar seguimiento desde el propio hospital a cualquier situación que pueda presentarse, especialmente aquellas relacionadas con infecciones que requieren una intervención rápida", afirmó Landrón.

De acuerdo con el director del SNS, esta capacidad diagnóstica contribuye a fortalecer la vigilancia microbiológica y facilita la toma de decisiones clínicas, especialmente en pacientes embarazadas, neonatos y niños que requieren cuidados especializados.

Vigilancia permanente

Landrón aseguró que el SNS mantiene una vigilancia continua de los indicadores de mortalidad en los hospitales públicos, lo que permite identificar oportunidades de mejora y adoptar medidas para reducir riesgos y evitar muertes prevenibles.

En materia materna, las intervenciones están dirigidas a fortalecer la atención durante el embarazo, el parto y el puerperio, además de garantizar la detección y el manejo oportuno de las complicaciones que puedan poner en peligro la vida de las madres.

En cuanto a la atención neonatal e infantil, el SNS informó que los protocolos procuran garantizar una respuesta rápida ante las condiciones que requieren intervención inmediata y reforzar las prácticas orientadas a preservar la seguridad de los recién nacidos y niños durante su atención hospitalaria.

Las acciones son coordinadas en el área Materno Infantil por el doctor Freddy Novas, director nacional de esa área en el SNS.