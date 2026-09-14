Industria farmacéutica objeta compras centralizadas del SNS en Promese y Laboquidom

La Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) y la Asociación de Industrias Farmacéuticas Dominicanas (Infadomi) advirtieron este lunes que el nuevo modelo de compras dispuesto por el Servicio Nacional de Salud (SNS) podría provocar problemas de abastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos y afectar la competencia entre proveedores.

Las organizaciones reaccionaron a la disposición mediante la cual el SNS ordenó que los establecimientos de la red pública adquieran al menos el 80 % de sus medicamentos, insumos y otros suministros a través del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/CAL) y del Laboratorio Químico Dominicano (Laboquidom).

Preocupaciones de gremios

En un comunicado publicado este lunes 14 de septiembre, los gremios reconocen el derecho del Estado a centralizar las adquisiciones para obtener mejores precios, pero sostienen que la aplicación del modelo sin mecanismos de excepción podría dejar a los hospitales con menor margen para responder ante faltantes, retrasos en las entregas o emergencias.

Entre sus principales preocupaciones mencionan la calidad y seguridad de los tratamientos, la continuidad del suministro, la competencia entre proveedores y las posibles consecuencias para la producción farmacéutica nacional.

ARAPF e Infadomi entienden que los criterios de adquisición no deben limitarse al precio, sino considerar también la calidad, seguridad, eficacia, disponibilidad y continuidad de los medicamentos.

Uno de sus principales cuestionamientos está dirigido a la incorporación de Laboquidom como uno de los canales obligatorios.

Laboquidom fue creado mediante la Ley 42-23 como una empresa fabricante y comercializadora de medicamentos en cuyo capital el Estado dominicano mantiene una participación mayoritaria.

Los gremios argumentan que, al participar Laboquidom en el mismo mercado que los fabricantes y representantes privados, la disposición le garantizaría una porción de la demanda pública sin tener que concurrir en igualdad de condiciones con esos proveedores.

Defensa del SNS

Las asociaciones también sostienen que la concentración de las compras podría desplazar producción de laboratorios locales y tener efectos sobre el empleo, la actividad económica y la capacidad instalada de la industria farmacéutica.

El SNS defiende los ahorros

El nuevo modelo había sido anunciado en agosto por el director ejecutivo del SNS, Julio Landrón, quien explicó que entre el 80 % y el 85 % de las compras hospitalarias pasarían a realizarse mediante Promese/CAL y Laboquidom.

Landrón sostuvo que la concentración de las adquisiciones permitiría obtener ahorros superiores al 70 % en determinados medicamentos e insumos.

El director del SNS también había señalado que la medida no implicaba excluir a las empresas privadas, debido a que los proveedores podían participar en los procesos de contratación realizados por Promese/CAL.

La centralización de las compras de medicamentos a través de Promese/CAL, sin embargo, no es nueva. El Decreto 168-13 establece que esa institución debe funcionar como la única central de suministro de medicamentos, productos e insumos sanitarios y reactivos de laboratorio del sistema público de salud.

Solicitudes de asociaciones

El elemento que ahora genera parte de la controversia es la incorporación de Laboquidom al circuito de adquisición y el establecimiento de un porcentaje mínimo de compras que los hospitales deberán canalizar mediante ambas entidades.

ARAPF e Infadomi aseguraron que previamente remitieron al SNS una comunicación con sus observaciones y una propuesta de diálogo técnico, pero dijeron que hasta la publicación de su comunicado no habían recibido respuesta.

Los gremios solicitaron que se permita a los hospitales acudir a otros proveedores cuando existan problemas de disponibilidad o situaciones de emergencia, que todos los participantes compitan bajo las mismas condiciones y que se establezca un mecanismo permanente para vigilar el abastecimiento.

También pidieron al SNS revisar la medida antes de su implementación definitiva para evitar, según plantean, que la búsqueda de menores costos termine afectando la disponibilidad, calidad y continuidad de los medicamentos para los pacientes.