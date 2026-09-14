Periodistas se capacitan y analizan cómo cubrir la violencia de género sin revictimizar

Periodistas durante su participación en el taller de violencia de género auspiciado por Cipesa y Profamilia. ( CEDIDA POR CIPESA )

El Círculo de Periodistas de la Salud (Cipesa) inició el sábado 12 el ciclo de talleres "Periodismo para la Dignidad y la Libertad: cobertura de la violencia basada en género, ruta crítica y políticas públicas", dirigido a fortalecer las capacidades de periodistas y profesionales de la comunicación para el abordaje responsable de esta problemática.

La iniciativa es desarrollada por Cipesa, con el apoyo de Profamilia, como parte de las acciones contempladas en el acuerdo de colaboración suscrito entre ambas instituciones.

El ciclo contempla jornadas en Santo Domingo, Santiago y la provincia Duarte, con contenidos vinculados a salud pública, derechos humanos, prevención, ruta crítica de denuncia y atención a la violencia de género, políticas públicas, ética, lenguaje y cobertura periodística libre de estigmatización y revictimización.

La presidenta de Cipesa, Carol Martínez, destacó que la capacitación forma parte del compromiso institucional de fortalecer la preparación de los periodistas y elevar la calidad de los contenidos especializados.

"Desde Cipesa apostamos a la formación continua como una herramienta fundamental para un periodismo más riguroso, humano y responsable. La violencia basada en género requiere conocimientos, sensibilidad y criterios éticos, porque detrás de cada información existen personas y derechos que debemos proteger", expresó Martínez.

Indicó que este proceso de capacitación también contribuye al fortalecimiento de iniciativas de Cipesa orientadas a estimular la calidad y excelencia del periodismo especializado, entre ellas el Premio Periodístico Nacional en Salud "Raphy Durán", el cual cuenta con el apoyo de la Unión Europea, a través de Articulación para la dignidad y la libertad que ejecuta Profamilia.

Por su parte, la directora ejecutiva de Profamilia, Magaly Caram, valoró la importancia de fortalecer las capacidades de los profesionales de la comunicación para contribuir a la prevención y al adecuado abordaje de la violencia basada en género.

"Para Profamilia es de gran interés promover el tratamiento ético de la información, pasar de lo meramente informativo o sensacionalista, a un modelo que incentiva las buenas prácticas para hacer visibles las desigualdades, que maneja con criterios de respeto los datos sobre agresiones, violencia contra la mujer o los feminicidios y que visibiliza rutas críticas y aboga por políticas públicas", señaló Caram.

Primer taller en Santo Domingo

La primera jornada se desarrolló bajo el tema "Violencia basada en género: claves para una cobertura periodística con enfoque de salud pública, derechos humanos y prevención".

El taller tuvo como cofacilitadoras a Claudia Saleta y Alejandra Aguilar Decena, quienes abordaron un mismo tema desde dos perspectivas complementarias.

Saleta trabajó la comunicación desde la mirada del público receptor y el enfoque de género, mientras que Aguilar Decena se concentró en la cotidianidad del ejercicio periodístico, los aspectos técnicos de la cobertura y las decisiones que enfrenta el profesional de la comunicación en su trabajo diario.

El ciclo continuará en Santiago y en la provincia Duarte, con énfasis en la ruta crítica y la respuesta institucional frente a la violencia basada en género, donde se trabajarán la ética, el lenguaje y las narrativas periodísticas orientadas a evitar el estigma y la revictimización.

Con esta iniciativa, Cipesa reafirma su compromiso con la formación continua y el fortalecimiento del periodismo especializado en salud, promoviendo una comunicación que informe, oriente y contribuya a la protección de los derechos y la dignidad de las personas.

Instituciones participantes

En el encuentro estuvieron presentes representantes del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Círculo de Reporteros Gráficos de Televisión (CRGTV), Asociación Dominicana de Fotoperiodistas, Sociedad Dominicana de Medios Digitales (Sodomedi), Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) y la Asociación Dominicana de Medios Digitales en Salud (Adomeds).