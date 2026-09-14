Salud Pública reporta 41 muertes infantiles en la semana 34; suman 1,227 en 2026

De las 1,227 muertes infantiles registradas en el país, 1,026 son muertes neonatales. ( MAGNIFIC )

Las muertes infantiles registradas en la República Dominicana acumulan una reducción de 5.5 % en lo que va de 2026, al pasar de 1,298 en el mismo período de 2025 a 1,227 este año, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico correspondiente a la Semana Epidemiológica 34, que va del 23 al 29 de agosto.

De ese total, 1,026 corresponden a muertes neonatales en 2026, frente a 1,055 registradas en igual período de 2025, para una disminución de 3 %.

Solo entre las semanas epidemiológicas 31 y 34 se notificaron 161 muertes infantiles, de las cuales 136 fueron neonatales.

En la semana 34 se reportaron 41 muertes infantiles, cuatro más que las 37 registradas en la misma semana de 2025. En cuanto a las muertes neonatales, fueron 34 en la semana, frente a 50 en igual período del año anterior.

El boletín también registra 93 muertes maternas acumuladas en las primeras 34 semanas de 2026, frente a 119 en igual período de 2025, lo que representa una reducción de 22 %.

Durante la semana 34 se notificaron cuatro muertes maternas, correspondientes a tres mujeres de nacionalidad haitiana y una dominicana. Los fallecimientos ocurrieron en La Romana, La Vega y Santo Domingo.

Dengue

De 28 casos sospechosos reportados esta semana, tres pacientes resultaron positivos a dengue.

El acumulado desde inicio de año se eleva a 282 casos confirmados, frente a los 201 registrados el año pasado.

El boletín señala que la enfermedad se mantiene dentro de la zona de éxito del corredor endémico y sin evidencia de un incremento que indique una situación de alarma o epidemia.

Malaria

La malaria presenta una reducción importante en los casos confirmados. Hasta la semana 34 se contabilizan 136 casos confirmados, frente a 728 en igual período de 2025. En la semana 34 se notificaron dos casos, comparados con 17 en la misma semana del año anterior.

El boletín precisa que los dos casos confirmados durante la semana 34 corresponden al foco activo localizado en la provincia de San Juan, donde se concentran las principales cifras de la enfermedad.

Leptospirosis

En cuanto a la leptospirosis, no se notificaron casos confirmados durante la semana 34. En las últimas cuatro semanas (SE 31 a la 34) se confirmaron ocho casos.

El acumulado del año se mantiene en 273 casos confirmados. Para igual período en 2025, la cifra era de 121 pacientes confirmados mediante pruebas de laboratorio.

El boletín atribuye la disminución observada recientemente, entre otros factores, a una menor ocurrencia de precipitaciones e inundaciones en gran parte del territorio nacional.

El boletín tampoco registra casos confirmados de cólera durante la semana 34.

A pesar de haberse analizado 15 pacientes sospechosos en lo que va de 2026, ninguno arrojó resultado positivo a cólera.

Virus respiratorios

Entre el 23 y 29 de agosto, las autoridades de Salud Pública recibieron 39 pacientes sospechosos de enfermedad tipo influenza, un total de 2,132 desde el 1 de enero.

"La notificación de casos se mantiene dentro de la zona de éxito, indicando una incidencia inferior a la esperada en comparación con la tendencia histórica observada para el período 2019-2025", indica el boletín.

Del mismo modo, 15 pacientes manifestaron en la última semana cuadros sospechosos de Infección Respiratoria Aguda Grace (IRAG).

La IRAG ha causado 18 defunciones desde inicio de 2026.