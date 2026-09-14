Sociedad de Cirugía Plástica elige a los miembros de su Junta Directiva 2026-2028

El doctor Asmín Aquino Rodríguez. ( CEDIDA POR LA SOCIEDAD DE CIRUGÍA PLÁSTICA. )

La Sociedad Dominicana de Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética (Sodocipre) celebró este pasado sábado 12 de septiembre su Asamblea Eleccionaria, en la que fue escogida la nueva Junta Directiva que conducirá la institución durante el período 2026-2028, encabezada por el cirujano plástico Asmín Aquino Rodríguez.

La jornada electoral se desarrolló en el Courtyard by Marriott Santo Domingo, conforme a las disposiciones estatutarias de la entidad y bajo la conducción de la Comisión Electoral de Sodocipre, presidida por el doctor Rubén Carrasco, e integrada además por los doctores Sergio Guzmán y Jean Paul Giudicelli Saba.

Aniceto Rodríguez Delgado, actual presidente de la entidad, dio la bienvenida a los miembros presentes y destacó la importancia del proceso eleccionario para garantizar la continuidad institucional y democrática de la sociedad.

Durante el desarrollo de la asamblea se procedió a la comprobación del quorum, presentación de la propuesta electoral y motivación de la plancha, esta última a cargo del doctor Rafael Mirabal, integrante de la directiva electa. Posteriormente, se realizó el proceso de votación, conteo de los sufragios y proclamación formal de las nuevas autoridades.

Tras ser declarado electo, Aquino agradeció la confianza depositada en él y en los miembros de su equipo, y presentó a los asistentes las principales líneas y proyectos que se propone desarrollar durante los próximos dos años al frente de Sodocipre.

La nueva Junta Directiva quedó integrada por el Asmin Aquino Rodríguez, presidente; Enriquillo Clime, secretario general; Rafael Estévez, secretario de Asuntos Científicos e Internacionales; Rafael Mirabal, tesorero; Juan Carlos Suero, secretario de Prensa y Comunicación, y Cynthia Disla, secretaria de Logística y Eventos.

Como vocales fueron electos los doctores Yulissa Infante, Alenni Pérez y Enmanuel Pérez.

El Comité de Ética estará presidido por Jean Paul Giudicelli, acompañado por los doctores Juan Bautista Lora y José Luis Acosta. Mientras, el Comité de Prevención y Seguridad estará encabezado por Ramón Morales, junto a Disnalda Matos y Carlos Jiménez Miranda.

La asamblea concluyó con las palabras del presidente de la Comisión Electoral, Rubén Carrasco, quien dio por finalizado el proceso una vez cumplidas las formalidades correspondientes.

Cambio de mando

Aunque la elección de las nuevas autoridades quedó formalizada con esta asamblea, la actual Junta Directiva, presidida por Rodríguez Delgado continuará en funciones hasta el acto de cambio de mando y juramentación de la nueva directiva.

La transición se realizará en el marco del XXIII Congreso Dominicano de Cirugía Plástica, que tendrá lugar del 15 al 18 de octubre de 2026, en el Hotel Paradisus Palma Real, Punta Cana.