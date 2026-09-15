El ministro de Defensa, Carlos Antonio Fernández Onofre, E.R.D., aseguró este martes que no existe una situación de alarma en República Dominicana por los casos sospechosos de ántrax investigados en Haití.

Las declaraciones del funcionario se producen después de que las autoridades dominicanas reforzaran de manera preventiva la vigilancia epidemiológica y zoosanitaria en la zona fronteriza.

El Ministerio de Salud Pública informó la semana pasada que en República Dominicana no se han registrado casos de ántrax y precisó que las medidas adoptadas no responden a una emergencia sanitaria.

Las autoridades haitianas investigan casos sospechosos de la enfermedad en el suroeste de ese país.

"Hay una cepa del ántrax que tiene que ver con productos en descomposición, pero ni nosotros ni Salud Pública ha detectado ningún indicio en ese sentido." Carlos Antonio Fernández Onofre. Ministro de Defensa. “

Restricciones a productos dominicanos

Fernández Onofre también se refirió a las restricciones aplicadas por las autoridades haitianas al ingreso terrestre de determinados productos procedentes de República Dominicana.

Desde el lunes, comerciantes y transportistas que operan por el puente fronterizo entre Dajabón y Juana Méndez han enfrentado mayores controles para introducir mercancías como harina de trigo, aceite comestible, detergente en polvo, envases de foam, agua potable, mantequilla y margarina.

La lista también incluye hierro para la construcción, pastas alimenticias, jugos en polvo, bebidas gaseosas, cerveza, snacks, equipos pesados de construcción y utensilios domésticos de plástico, entre otros productos.

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La disposición que sustenta las restricciones no es nueva. Tiene su origen en una medida adoptada por las autoridades haitianas en 2015, mediante la cual determinados productos procedentes de República Dominicana no pueden ingresar a Haití por vía terrestre y deben ser importados por vía marítima o aérea.

Esta semana, las autoridades haitianas comenzaron a aplicar esos controles con mayor rigor en el paso fronterizo de Juana Méndez.

El ministro de Defensa indicó que el Gobierno dominicano da seguimiento a la situación y mantiene conversaciones con las autoridades haitianas para adoptar las medidas correspondientes.

El presidente Luis Abinader había informado el lunes que el tema estaba siendo analizado por los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa, con miras a establecer la posición oficial del Gobierno dominicano.