Salud Pública sobre el ántrax: "La frontera está sellada en la protección"

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, reiteró este miércoles que se mantiene activa la vigilancia ante casos sospechosos de ántrax en Haití y afirmó que el país cuenta con capacidades diagnósticas y terapéuticas para responder ante una eventual detección de la enfermedad.

El funcionario indicó que las autoridades mantienen medidas de protección en la frontera y que los equipos están siendo capacitados para identificar y atender posibles casos.

"Son casos sospechosos, no son casos confirmados, y la frontera está activa y el Ministerio está activo en toda su protección. En ese sentido, tranquila la República Dominicana que no hay ningún caso", declaró Atallah al ser abordado por periodistas.

El titular de Salud agregó que "todo se está chequeando" y que los equipos de salud están recibiendo capacitación para fortalecer la capacidad de respuesta.

"Tenemos todas las capacidades instaladas para detectarlo y para diagnosticarlo también", sostuvo.

El diagnóstico temprano es clave

Al ser cuestionado sobre la gravedad del ántrax, Atallah explicó que la enfermedad puede complicarse cuando alcanza etapas avanzadas, por lo que resaltó la importancia de identificarla y tratarla oportunamente.

"Puede ser mala si llega a la parte terminal, tiene varias etapas. Lo importante es diagnosticarlo a tiempo para que no llegue a esa etapa", manifestó.

El ministro aseguró además que el sistema sanitario dominicano dispone tanto de capacidad diagnóstica como terapéutica para responder ante una eventualidad.

"Estamos preparados. Tenemos las capacidades diagnósticas instaladas y tenemos la capacidad terapéutica instalada", reiteró.

Atallah señaló que la transmisión del ántrax no ocurre con facilidad y que, dependiendo de la forma de exposición, puede requerir un contacto prolongado con material contaminado.

"No es tan fácil como las otras cosas. Tiene que ser un contacto más largo, más expuesto, con contaminación de productos", explicó.

"La frontera está sellada en la protección, que es lo más importante", añadió.

Sobre el ántrax

El ántrax es una enfermedad infecciosa grave causada por la bacteria Bacillus anthracis. También se conoce como carbunco.

La bacteria produce esporas muy resistentes que pueden sobrevivir durante mucho tiempo en el ambiente. El contagio en humanos es poco frecuente y suele ocurrir por contacto con animales infectados o productos de origen animal contaminados.

Hay tres formas principales: Cutánea: es la más común. Entra por una herida o lesión en la piel y puede comenzar como una picadura o ampolla que luego desarrolla una característica lesión negra.

Inhalatoria: ocurre al inhalar esporas. Es poco frecuente, pero puede ser muy grave.

Gastrointestinal: puede aparecer después de consumir carne de un animal infectado.

No suele transmitirse de persona a persona como ocurre con enfermedades respiratorias comunes.

El ántrax puede tratarse con antibióticos, especialmente cuando se identifica y atiende temprano.