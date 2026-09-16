El ministro de Salud Pública plantea revisar los incentivos ante la alta tasa de cesáreas en RD

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, durante su participación en el Summit anual de Fedefarma. ( DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA )

El Ministerio de Salud Pública plantea revisar los incentivos asociados a las cesáreas ante la elevada proporción de nacimientos por esta vía en República Dominicana, al considerar que el esquema de financiamiento puede estar influyendo en la decisión de realizar estos procedimientos.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, externó la necesidad de revisar el modelo y constituir una mesa de trabajo conformada por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), el Gobierno, el Colegio Médico Dominicano (CMD) y los prestadores de servicios.

"Eso es algo que tenemos que trabajar de manera importante, todos tenemos que trabajar en ese sentido, porque aquí lo que pasa también es que se están financiado las cesáreas, hay un incentivo a través de los médicos", declaró.

Atallah sostuvo que se deben revisar los mecanismos existentes para determinar cuántas cesáreas son realmente necesarias y cuáles podrían evitarse, además de implementar protocolos que contemplen incentivos y posibles penalizaciones para los especialistas que no se apeguen a las guías.

"Tenemos que educar a los médicos que los partos naturales son la mejor forma", agregó.

Según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en República Dominicana, el 89 % de los nacimientos en clínicas privadas son mediante cesáreas.

En la red pública, entre enero y agosto de 2026, se registraron 42,605 nacimientos, de los cuales 24,100 fueron por cesárea (56.57 %), mientras que 18,505 fueron partos vaginales (43.43 %).

Seguimiento a las muertes maternas e infantiles

Al referirse a la mortalidad materna, el funcionario informó que el Ministerio de Salud está interviniendo en los hospitales y dando seguimiento a los indicadores relacionados con la atención materno-infantil.

Dijo que recientemente fue creado un comité de mortalidad materno-infantil con el propósito de dar seguimiento a la situación en los hospitales y fortalecer los protocolos de atención

"Para garantizar que se dé una mejor atención, estamos trabajando en todos los protocolos que se necesitan para que nos ayuden en este momento", manifestó.

Atallah sostuvo que el país ha enfrentado durante años dificultades en materia de mortalidad materna y afirmó que el Ministerio está trabajando con los indicadores para mejorar esos resultados, incluyendo la atención a parturientas haitianas que continúan incidiendo sobre las cifras locales.

Acceso a medicamentos innovadores

Otro de los temas abordados por el ministro fue la incorporación de nuevas moléculas al sistema de salud, particularmente aquellas destinadas a pacientes que requieren medicamentos de alto costo.

Atallah aseguró que República Dominicana está incorporando medicamentos innovadores al sistema de alto costo, pero señaló que el proceso requiere recursos y coordinación entre el Estado y la industria farmacéutica.

"La incorporación de los medicamentos no depende solamente del Estado, depende de la industria también, de los representantes de los farmacéuticos que estén aquí, también que adopten la incorporación y la distribución adecuada", expresó.

Explicó que en ocasiones el Ministerio solicita a las empresas farmacéuticas que introduzcan medicamentos al país porque todavía no están disponibles y son necesarios para atender a determinados pacientes.

"Innovación sin acceso no es innovación, es inequidad", afirmó.

El funcionario también señaló que la innovación farmacéutica supone un desafío presupuestario, debido al costo de los nuevos tratamientos.

"Se toma un poco de tiempo, además está presupuestar. Los medicamentos de innovación cuestan mucho dinero, tienes que dedicarle un presupuesto", insistió.

En su discurso durante la realización del Summit Anual Fedefarma 2026: Construyendo sistemas de salud más fuertes, Atallah también planteó la necesidad de reducir los costos de los medicamentos ya conocidos para generar espacio presupuestario que permita incorporar tratamientos innovadores cuando estos representen una alternativa necesaria para los pacientes.

El funcionario dijo que desde el Ministerio se trabaja de manera articulada e integrada para mejorar la atención de los pacientes, desde el primer nivel hasta el tercero, incluyendo atención primaria.

"El desafío no es agregar servicios, es que sean de calidad", puntualizó.

Atallah reconoció que cada vez se prolonga más la expectativa de vida de los ciudadanos, lo que trae consigo nuevos desafíos, incluyendo enfermedades asociadas a la vejez y un aumento del gasto de bolsillo de los pacientes.

Citó el cáncer, la diabetes, los accidentes cerebrovasculares, la hipertensión y los problemas de salud mental entre los principales.





En respuesta, el Ministerio de Salud anunció la creación del Viceministerio de Riesgo y la futura incorporación del Viceministerio de Bienestar y Longevidad Saludable, este último enfocado en nutrición, obesidad y envejecimiento.

RD registra 71 meses de espera

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/16/whatsapp-image-2026-09-16-at-24152-pm-31b41b95.jpeg Víctor Atallah, Vanessa Vértiz y Fernando Vizquerra. (DIARIO LIBRE/ESTARLIN ROSA)

El tiempo que transcurre entre la disponibilidad de una innovación y su llegada efectiva a los pacientes fue uno de los temas centrales del evento.

Fernando Vizquerra, director ejecutivo de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma), señaló que República Dominicana registra aproximadamente 71 meses en el proceso de acceso a medicamentos innovadores, de acuerdo con el W.A.I.T. Indicator 2026, estudio que analiza los tiempos de acceso a la innovación en América Latina.

De ese período, alrededor de 37 meses corresponden al proceso de aprobación regulatoria, según explicó Vizquerra.

El ejecutivo planteó que existe espacio para mejorar los procesos regulatorios y avanzar hacia mecanismos que permitan que las nuevas alternativas terapéuticas estén disponibles para los pacientes en menor tiempo.

"Hoy el desafío ya no es solamente que exista innovación. El verdadero desafío es cuánto tiempo tarda esa innovación en llegar al paciente", afirmó.

Fedefarma pide mayor coordinación

Vanessa Vértiz, presidenta de Fedefarma, sostuvo que la industria farmacéutica no puede abordar por sí sola los desafíos de acceso y planteó la necesidad de coordinación entre los distintos actores del sistema.

"Como industria de investigación farmacéutica entendemos que esto no es una labor de un solo actor. Necesitamos el trabajo conjunto de la industria, de los gobiernos, de los licitadores, de las asociaciones de pacientes que viven muy cercanamente el impacto que tiene sistemas fragmentados que no atienden las necesidades principales del paciente", expresó.

La ejecutiva señaló que el propósito del encuentro fue colocar las necesidades de los pacientes en el centro de las discusiones sobre el sistema sanitario.

Por su parte, Vizquerra destacó la importancia de contar con evidencia para identificar dónde se producen las demoras y construir soluciones con las autoridades, pacientes, academia y otros actores del sector

"Contar con evidencia nos permite pasar de las percepciones a los datos y, a partir de ellos, construir soluciones junto con autoridades, pacientes, academia y los demás actores del sistema de salud", afirmó.

El Summit también abordó el papel de las agencias regulatorias y la necesidad de contar con marcos que garanticen calidad y seguridad, pero que a la vez permitan generar mejores condiciones para la innovación y el acceso.

Además del W.A.I.T. Indicator, durante el Summit se presentó el índice Biopharmaceutical Competitiveness & Investment (BCI), que incorpora la investigación clínica como uno de los componentes relacionados con innovación, desarrollo y acceso para los pacientes.

La agenda también incluyó discusiones sobre regulación sanitaria, competitividad, investigación clínica, medicamentos ilícitos, ética y seguridad de los pacientes.