Salud Pública reporta seis casos de dengue en la semana 35; suman 288 en lo que va de 2026

Jornada de fumigación contra el dengue ( FOTO DE ARCHIVO CEDIDA POR SALUD PÚBLICA )

El Ministerio de Salud Pública reportó seis casos confirmados de dengue en su último boletín epidemiológico, correspondiente a la Semana Epidemiológica (SE) 35, tres más que los registrados durante la SE 34.

El acumulado desde el inicio de 2026 asciende a 288 casos confirmados, frente a los 209 registrados durante el mismo período del año pasado.

El informe señala que se identificó la circulación del virus del dengue serotipo 2 (DENV-2), un dato de relevancia para la vigilancia epidemiológica.

Asimismo, explica que conocer los serotipos circulantes permite fortalecer la detección oportuna de casos, orientar las acciones de prevención y control, así como apoyar la preparación y respuesta de los servicios de salud ante posibles cambios en el comportamiento de la enfermedad.

Según el boletín, hasta la SE 35 de 2026, la curva endémica se mantiene en la zona de éxito, sin evidencia de comportamiento de alerta o epidémico a nivel nacional.

El documento señala que se mantienen las actividades de vigilancia epidemiológica, control vectorial y búsqueda activa de casos, con el propósito de prevenir cambios en la tendencia de la enfermedad.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por mosquitos del género Aedes, caracterizada principalmente por fiebre aguda, dolor muscular y articular, cefalea intensa y erupción cutánea. Puede evolucionar a formas graves como el dengue con signos de alarma.

Muerte materna e infantil

En relación con la mortalidad materna, el boletín señala que durante la SE 35 se reportaron cuatro muertes maternas correspondientes a mujeres de entre 21 y 39 años. Todas eran de nacionalidad haitiana.

Por provincia de residencia, los casos corresponden al Distrito Nacional, Elías Piña, Santo Domingo y La Altagracia, con una muerte materna registrada en cada localidad.

Durante la SE 34 también se registraron cuatro muertes maternas.

En cuanto a la mortalidad infantil, el informe contabiliza 30 muertes durante la SE 35, 11 menos que las 41 registradas en la semana anterior.

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Leptospirosis

El boletín reporta cero casos de leptospirosis durante la SE 35. El acumulado se mantiene en 275 casos en lo que va de año.

Malaria

Sobre la malaria, el Ministerio de Salud Pública informó que esta enfermedad es considerada prioritaria, con el objetivo de avanzar hacia su erradicación en los próximos años.

Hasta la SE 35 de 2026 se han reportado 136 casos confirmados de malaria, lo que representa una variación porcentual de -82 % respecto a los casos registrados en 2025.

El Ministerio señaló que se mantiene el compromiso con las labores de prevención y vigilancia epidemiológica.

Enfermedades respiratorias

El boletín refiere que, hasta la SE 35 de 2026, los casos de enfermedad tipo influenza (ETI) se mantienen dentro de la zona de éxito del corredor endémico.

En cuanto a las infecciones respiratorias, durante la SE 35 de 2026 se identificó, mediante la vigilancia nacional, la circulación de virus como influenza A no subtipificada.