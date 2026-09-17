SNS busca duplicar las atenciones del primer nivel de salud en un año

El doctor Julio Landrón pasó balance a los resultados del SNS en los últimos ocho meses. ( CEDIDA POR EL SNS )

El Servicio Nacional de Salud (SNS) se propone duplicar para el próximo año los servicios que ofrece a través del primer nivel de atención, como parte de una estrategia para acercar la asistencia sanitaria a las comunidades y reducir la presión sobre los hospitales.

Durante la presentación de los resultados de los primeros ocho meses de gestión, el SNS reportó 7,438,072 servicios brindados en el primer nivel de atención y planteó que para esta misma fecha del próximo año la cifra deberá haberse duplicado.

“Es un compromiso de duplicarlo”, afirmó el director del SNS, Julio Landrón, al explicar que el objetivo dependerá de fortalecer los centros de primer nivel para que cuenten con médicos, servicios y medicamentos de manera permanente.

Landrón pidió a los directores regionales y hospitalarios acelerar el fortalecimiento de esta red para que los pacientes puedan resolver allí sus necesidades básicas de salud sin tener que trasladarse a establecimientos de segundo o tercer nivel.

“Necesitamos que día a día ustedes estén en cada comunidad, en cada barrio, llevándole a cada uno de los centros del primer nivel de atención todo lo que necesiten para que desde allí la población pueda seguir encontrando esa salud, esa atención básica, sin necesidad de tener que ir a un establecimiento de segundo o tercer nivel de atención”, expresó.

Medicamentos y visitas domiciliarias

El director del SNS señaló que los centros de primer nivel deben garantizar la disponibilidad de medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas y para otros grupos que requieren seguimiento.

“Sus medicamentos gratuitamente tienen que tener los centros de primer nivel de atención. Pídanlo. Díganle a sus médicos que lo pidan”, dijo Landrón.

Mencionó específicamente los tratamientos para la hipertensión arterial y la diabetes, así como las vitaminas y medicamentos que necesitan las embarazadas y otros pacientes con enfermedades básicas.

La estrategia también contempla ampliar las visitas domiciliarias, revisar y actualizar las fichas familiares y avanzar en su digitalización, con el propósito de conocer las condiciones de salud de las familias y dar seguimiento a sus necesidades.

Landrón también explicó que se busca fortalecer el sistema de referencia y contrarreferencia, de modo que los centros de primer nivel puedan enviar a los pacientes a centros diagnósticos para estudios y recibir posteriormente la información para continuar el seguimiento. Cuando el caso requiera una atención de mayor complejidad, el paciente sería referido al hospital correspondiente.

Más de 42 millones de servicios

En los primeros ocho meses del año, el SNS reportó 34,573,131 servicios en el nivel especializado, a los que se suman los 7,438,072 del primer nivel, para un total de 42,011,203 servicios entre enero y agosto.

“Cuarenta y dos millones once mil doscientos tres servicios”, destacó Landrón, quien calificó la cifra como la más alta registrada históricamente en la red pública.

El director del SNS comparó además los resultados con 2019 y sostuvo que se han ofrecido alrededor de 12 millones de servicios más que en ese año.

Entre los servicios reportados figuran más de cinco millones de consultas, además de hospitalizaciones, procedimientos quirúrgicos, pruebas de laboratorio, estudios de imágenes y atenciones de emergencia.

En el caso de las pruebas diagnósticas, la exposición reportó 21,437,519 pruebas de laboratorio y alrededor de 3.2 millones de estudios de imágenes durante los primeros ocho meses.

El SNS también informó 480,987 procedimientos quirúrgicos realizados en ese período y destacó la reducción de los tiempos de espera para algunas intervenciones.

También fueron reportadas 3,963,000 atenciones de emergencia, indicador que Landrón planteó como uno de los que debe continuar disminuyendo mediante el fortalecimiento de la atención ambulatoria y del primer nivel.

Buscan aprovechar mejor las citas

Landrón también llamó a los establecimientos de salud a buscar mecanismos que permitan aprovechar las citas médicas que no son utilizadas por los pacientes.

Durante la presentación puso como ejemplo un hospital en el que las citas que no son ocupadas se liberan durante la jornada para permitir que otros pacientes puedan ser atendidos.

Según explicó, ese mecanismo permite que un centro con 24 consultorios pueda llegar a atender unos 700 pacientes en un día.

“Tenemos que liberar las consultas, tenemos que liberar las citas”, afirmó.

Landrón sostuvo que una proporción importante de los pacientes que programa una cita finalmente no acude, por lo que liberar esos espacios permitiría aprovechar mejor la capacidad instalada.

Intervenciones en infraestructura

El fortalecimiento de la red también incluye intervenciones en infraestructura. De acuerdo con los datos oficiales, 15 hospitales fueron entregados luego de procesos de remozamiento general, readecuación de áreas y ampliación de Emergencias, mientras que cerca de 40 centros de atención primaria fueron remozados entre enero y agosto.

Durante el período también comenzó la construcción de tres nuevos establecimientos: El Hospital Arístides Fiallo, en La Romana

El Hospital Municipal de Pantoja, en Santo Domingo

El Hospital Pediátrico San Andrés, en Boca Chica

Asimismo, el SNS informó que fueron iniciados trabajos de remozamiento en los hospitales Salvador B. Gautier, Provincial Pascasio Toribio Piantini, Municipal de Bánica, Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de la Altagracia, Municipal El Valle, Municipal Ramón Adriano Villalona, Regional Taiwán 19 de Marzo y Ramón Báez.

Además, 102 hospitales de la Red Pública operan sin deudas, según informó la institución.

Landrón sostuvo que esta condición permite una mayor capacidad para planificar y adquirir oportunamente los insumos necesarios, así como garantizar la continuidad de los servicios.

Salud mental

Otro de los puntos abordados fue la ampliación de la capacidad para atender las crisis de salud mental.

“Más de 360 y tantas camas tenemos en cerca de 50 unidades de intervención en crisis”, afirmó Landrón durante la presentación.

El funcionario indicó que esta capacidad representa un aumento de más de 500 % y 600 % respecto a la que existía prácticamente en febrero de este año, y recordó que la meta es alcanzar 500 camas al finalizar 2026.

Red Nacional de Trauma

En materia de atención a pacientes lesionados en accidentes de tránsito, el SNS informó sobre el avance de la Red Nacional de Trauma, con el propósito de reducir el tiempo entre la ocurrencia de un accidente y la atención especializada.

Landrón citó datos de la Organización Mundial de la Salud según los cuales las muertes por accidentes de tránsito habrían pasado de 65 a 27 por cada 100,000 habitantes, aunque advirtió que todavía existe el desafío de evitar las muertes prevenibles.

“El que llega vivo a un hospital de trauma tiene el 98 % de recuperarse y salir vivo de ese hospital”, afirmó.

El director del SNS señaló que el propósito es que una persona lesionada pueda recibir atención de emergencia en centros de segundo nivel y hospitales regionales y que, si requiere procedimientos de mayor complejidad, pueda ser trasladada a un centro especializado.

Entre los proyectos mencionados figuran los hospitales de trauma de Sosúa, Villa Vásquez y Yaguate, San Cristóbal.

El SNS también informó que cuenta con helipuertos en cinco establecimientos: la Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez Perozo, la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, el Hospital Juan Bosch de La Vega, el Hospital Pedro Emilio Marchena de Bonao y el Hospital Ángel Contreras de Monte Plata.

La institución plantea completar una red de 100 hospitales vinculados a la atención del trauma.

Atención centrada en las personas

Landrón también llamó a los directores y al personal sanitario a fortalecer la calidad y humanización de los servicios.

“Quien llega a un establecimiento público de salud muchas veces lo hace en uno de los momentos más difíciles que puedan pasar en su vida, por eso necesita atención médica de calidad, orientación y sensibilidad humana”, expresó.

Agregó que la calidad de la atención debe acompañar las mejoras en infraestructura, equipamiento y procesos administrativos.

“Podemos tener hospitales nuevos, podemos tener hospitales totalmente equipados con instalaciones modernas, pero necesitamos seguir fortaleciendo calidad, calidez, humanización, la sensibilización de nuestro personal en salud”, concluyó.