Trabajadores de Promese/Cal realizan piquete; reclaman aumento salarial y pensiones dignas

Yagreysy Pérez (al centro) estuvo al frente de la manifestación en Promese/CAL. ( CEDIDA POR LA ASOCIACIÓN FARMACÉUTICA DOMINICANA )

Farmacéuticos, auxiliares y supervisores del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal) realizaron un piquete este jueves frente a la sede central de la institución, ubicada en Santo Domingo Norte, para reclamar mejores reivindicaciones laborales.

Los manifestantes, que aseguran representar a unos 4,000 trabajadores, denunciaron que parte del personal percibe salarios que consideran insuficientes y reclamaron a las autoridades para que atiendan sus demandas laborales.

Uno de los manifestantes que participó en la protesta afirmó que los empleados aspiran a que los salarios superen los 50,000 pesos, debido a que actualmente algunos perciben entre 26,000 y 30,000 pesos mensuales, mientras que otros reciben menos.

"Nosotros lo que estamos pidiendo es que se nos regule nuestro sueldo porque estamos ganando muy poco. Hay farmacéuticos que ganan 30,000 pesos, farmacéuticos que ganan 26,000 pesos y eso es inaceptable", comentó otro de los presentes, quienes optaron por no revelar sus nombres.

El trabajador indicó que dentro de Promese/Cal laboran alrededor de 4,000 personas, de las cuales unas 400 son farmacéuticos.





El empleado también pidió a las autoridades atender lo que calificó como "situaciones de presión" contra trabajadores que respaldan las demandas del sector.

"Esperemos que las autoridades tomen en cuenta que esto no es un régimen militar tampoco, que muchas veces están utilizando su régimen militar para oprimir al sector farmacéutico", sostuvo.

Reclaman pensiones dignas

La presidenta de la Asociación Farmacéutica Dominicana, Yagreysy Pérez, también planteó la necesidad de que los trabajadores sean tomados en cuenta en las legislaciones relacionadas con sus derechos laborales y de jubilación.

"Que nos tomen en cuenta para nuestras legislaciones. ¿Y los pensionados? Los pensionados se van con el 60 % de su sueldo. No alcanza. ¡Es nuestro derecho que estamos exigiendo!", afirmó Pérez.

Además de un aumento salarial y pensiones dignas, los farmacéuticos también reclaman cambios de designación, nuevos nombramientos y el remozamiento de las Farmacias del Pueblo, como parte de las demandas presentadas durante el piquete.