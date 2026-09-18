Salud Pública cierra centro de masajes tras denuncia por supuesto "contacto inapropiado"

Salud Pública informó que el centro ofrecía masajes de relajación y drenaje linfático sin disponer de la debida licencia para su funcionamiento. ( FOTO CEDIDA POR SALUD PÚBLICA )

El Ministerio de Salud Pública informó este viernes el cierre del centro de masajes "Toque Angelical", luego de una intervención realizada a raíz de una denuncia difundida en redes sociales en la que una paciente manifestó haber recibido un "contacto inapropiado" durante un servicio de masaje.

Salud Pública indicó que el establecimiento fue clausurado por la Dirección de Habilitación de Servicios y Establecimientos de Salud, tras constatar que operaba sin la licencia de habilitación requerida y contaba con personal no capacitado para prestar este tipo de servicios.

El ministerio explicó en un documento de prensa que el centro ofrecía masajes de relajación y drenaje linfático sin disponer de la debida licencia para su funcionamiento.

Medidas oficiales

Ante las presuntas irregularidades, los técnicos de la Dirección de Habilitación ordenaron el cierre del establecimiento, conforme a las disposiciones establecidas por la autoridad competente.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, la medida forma parte de las labores de vigilancia y control que desarrolla la institución para garantizar que los establecimientos que ofrecen servicios a la población cuenten con la habilitación correspondiente y cumplan con las condiciones requeridas para operar.

Leer más Cuestionan demora de Fiscalía de Santiago en caso de joven fallecida durante cirugía estética