Una de las tres menores heridas en feria mecánica de Hato Mayor está en cuidados intensivos

Vista del área de Emergencia del Hospital Hugo Mendoza donde la tía de la menor esperaba informaciones sobre sus cuadros de salud. ( DIARIO LIBRE/ CLAUDIA FERNÁNDEZ )

El Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza informó este sábado que las dos hermanas ingresadas la noche del viernes luego de sufrir una caída desde un juego mecánico en movimiento durante una feria en Hato Mayor se encuentran estables y fuera de peligro.

"La paciente femenina, L.R., de 13 años, presenta un trauma craneoencefálico leve y permanece en cuidados intermedios, estable y bajo seguimiento del equipo de Neurocirugía", señala una nota de prensa emitida por el centro sanitario.

Asimismo, señala que su hermana, de 11 años, presentó un trauma craneoencefálico de mayor complejidad y, durante la madrugada, fue sometida a una intervención quirúrgica de emergencia por los equipos de Neurocirugía y Cirugía General.

Tras el procedimiento, la menor evolucionó de manera favorable y actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.

Su cuadro es estable, según certifica la Dirección de Comunicaciones del Hugo Mendoza.

El Hospital explicó que la respuesta inmediata y coordinada por parte de los equipos de Emergencias, Neurocirugía, Cirugía, Anestesiología y Cuidados Intensivos, permitió brindar a ambas pacientes la atención especializada requerida desde su llegada al centro.

"Las dos menores continúan bajo vigilancia médica y seguimiento de los equipos especializados, conforme a su evolución clínica", cita el comunicado.

En el incidente, una tercera menor recibió heridas leves y fue despachada de inmediato sin necesidad de haberla trasladado hasta Santo Domingo.

Madre en el extranjero

El equipo de Diario Libre se trasladó hasta el Hospital Hugo Mendoza donde una tía de las menores, quien no quiso revelar su nombre, se limitó a decir que no estaba autorizada para ofrecer declaraciones, ya que la madre se encontraba en Estados Unidos al momento de la tragedia y no le había cedido la potestad de hablar con miembros de la prensa.

La tía dijo que una vez enterada de la situación, la madre se dispuso a tomar el vuelo más próximo y que aterrizaría en horas de la tarde de hoy.

Aunque la madre es quien tomará la decisión final, de momento, la familia se plantea tomar acciones legales contra los dueños de las instalaciones mecánicas.

Sobre el hecho

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche, en una feria mecánica instalada en la calle Padre Meriño, cuando uno de los asientos de una "Estrella Mecánica" se abrió de forma abrupta y expulsó a las tres menores mientras se encontraban en el aparato.

Agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres hombres, todos trabajadores del parque mecánico infantil.