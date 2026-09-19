La insulina glargina escasea en varias farmacias de Santo Domingo

La insulina en lapiceros precargados presentan mayor practicidad para los pacientes con diabetes. ( IMAGEN DE STOCK: MAGNIFIC )

La insulina glargina en lapicero precargado, comercializada como Lantus Solostar, presenta disponibilidad irregular en farmacias de Santo Domingo, donde cinco de diez establecimientos visitados por Diario Libre no tenían existencia del medicamento.

El recorrido incluyó sucursales de las cadenas GBC, Carol, Los Hidalgos y Value, además de farmacias independientes que no pertenecen a estos grandes grupos corporativos.

En los establecimientos donde se encontró Lantus, el precio oscilaba entre 1,535 pesos en farmacias que aplican descuentos y 1,770 en aquellas que no ofrecen el beneficio.

La presentación de insulina glargina que requiere jeringuilla recargable sí estaba disponible en los establecimientos visitados. Esta no ofrece la practicidad del lapicero precargado, ya que se aplica a través de inyecciones individuales.

La situación fue diferente con la insulina rápida Novorapid, que se encontró en todas las farmacias recorridas, con excepción de una ubicada en la avenida 27 de Febrero. Precisamente en esta última sí había Lantus Solostar en lapicero.

También la Tresiba

En la farmacia del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (Inden) se estaba despachando sin inconvenientes tanto la insulina rápida como la glargina.

Sin embargo, el establecimiento no contaba con existencias de insulina degludec (Tresiba), cuyo inventario se encontraba agotado al momento del recorrido.

La disponibilidad encontrada en distintos puntos evidencia que la Lantus no está completamente ausente del mercado, pero sí existen intermitencias entre establecimientos.

Una dependienta de GBC explicó que, según lo que arrojaba el sistema, existía producto en almacén y que la situación estaría relacionada con su distribución.

"Veo que en almacén hay Lantus disponible, es solo cuestión de que empiecen a distribuir a las farmacias. En las sucursales de los pueblos sí tenemos", dijo.

En una farmacia ubicada en Cristo Rey, un despachador describió la situación de manera similar al señalar que "la Lantus está incómoda", en referencia a las dificultades para encontrarla.

En cambio, en la sucursal de Los Hidalgos de la avenida Abraham Lincoln, la dependienta se mostró sorprendida cuando fue consultada sobre un posible desabastecimiento.

"Aquí siempre tenemos de esa", afirmó.

Cabe destacar que en algunas farmacias, como la del Inden y en las Farmacias del Pueblo, la insulina solo se despacha presentando una receta médica.

¿Por qué es indispensable la insulina?

La insulina es una hormona que permite que la glucosa presente en la sangre entre a las células para ser utilizada como fuente de energía.

Cuando el organismo no produce suficiente insulina o no puede utilizarla adecuadamente, algunos pacientes necesitan recibirla como tratamiento.

Las personas con diabetes tipo 1 requieren insulina de manera permanente porque su organismo prácticamente no la produce.

En la diabetes tipo 2, determinados pacientes también necesitan insulina cuando otras terapias no consiguen controlar adecuadamente sus niveles de glucosa o debido a determinadas condiciones clínicas.

La interrupción del tratamiento sin indicación médica puede provocar un aumento peligroso de la glucosa y, en casos graves, complicaciones como la cetoacidosis diabética, una emergencia médica potencialmente mortal.

De ahí que las dificultades para conseguir una presentación específica de insulina pueden representar un problema para pacientes que dependen de ella para mantener controlada su glucemia, particularmente cuando no cuentan con alternativas inmediatas indicadas por su médico.