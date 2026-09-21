Niña de 11 años herida en juego mecánico en Hato Mayor permanece en cuidados intensivos

Las hermanas heridas en Hato Mayor reciben atención en el Hospital Hugo Mendoza. ( DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ )

Las dos hermanas que resultaron heridas la noche del viernes durante un accidente en una feria mecánica de Hato Mayor permanecen ingresadas en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, donde reciben atención especializada.

De acuerdo con la actualización médica emitida este lunes por el centro sanitario, la menor de 13 años se encuentra estable y continúa bajo seguimiento médico.

Mientras, su hermana, de 11 años, permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP), en estado delicado, luego de ser sometida en el fin de semana a una cirugía de emergencia debido a la complejidad de las lesiones sufridas.

Se encuentra "bajo estricta vigilancia médica", según certifica la Dirección de Comunicaciones del hospital.

"Ambas pacientes continúan recibiendo atención por parte de los equipos especializados del centro, conforme a su evolución clínica", señala el comunicado.

Una tercera menor que también resultó herida en el accidente fue atendida y dada de alta el mismo viernes. Esta no llegó a ser trasladada hasta Santo Domingo.

Sobre el hecho

El accidente ocurrió el pasado viernes 18 de septiembre alrededor de las 9:00 de la noche, en una feria mecánica instalada en la calle Padre Meriño, cuando uno de los asientos de una "Estrella Mecánica" se abrió de forma abrupta y expulsó a las tres menores mientras se encontraban en el aparato.

El pasado sábado 19, agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres hombres, todos trabajadores del parque mecánico infantil.



