Ciudad Sanitaria está "prácticamente terminada", pero aún tiene áreas y servicios pendientes

Pacientes a su salida del edificio de Consulta Externa de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

A simple vista, la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar (antiguo Morgan) luce terminada, pero todavía tiene varios componentes pendientes para completar su puesta en funcionamiento al 100 por ciento.

Así lo indicó su presidente, el doctor José Joaquín Puello, quien señaló que algunos de esos trabajos están en su etapa final y que la meta es resolverlos antes de que concluya el año 2026.

"Está prácticamente terminada. Faltan algunos detalles que obviamente tenemos que resolver en las próximas semanas, sobre todo antes que finalice el año", dijo Puello al ofrecer una actualización sobre el funcionamiento del complejo hospitalario.

Entre los trabajos que aún deben concluirse está pendiente la entrega de los 14 quirófanos del Hospital Clínico Quirúrgico que lleva su nombre. Este edificio fue inaugurado en septiembre de 2025 por el presidente Luis Abinader, marcando la culminación de la parte estructural de la Ciudad Sanitaria.

Puello explicó que los quirófanos ya fueron montados, pero se presentó un inconveniente con los marcos instalados, que no soportaban las puertas previstas para esas áreas.

"Eso ya se está terminando para tener nuestros 14 quirófanos totalmente funcionales", afirmó.

También está pendiente completar el acondicionamiento de dos pisos destinados al internamiento, que, según el médico, presentan un avance cercano al 95 % y serán utilizados principalmente para medicina interna.

Otro de los componentes que todavía requiere trabajos es el área académica, ubicada en el sexto piso. Puello informó que actualmente se trabaja en el auditorio de clases, mientras que ya están terminadas la biblioteca, el comedor y las habitaciones para los médicos residentes.

"Son 100 camas privadas, con sus baños", dijo. Estas completarían las casi 200 camas disponibles para médicos residentes.

30 camas para crisis psiquiátricas

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/18092026-hospital-general-clinico-quirurgico-dare-collado5-48ef04a7.jpg El doctor José Joaquín Puello. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

La Ciudad Sanitaria también trabaja en la puesta en funcionamiento del área destinada a la atención de pacientes psiquiátricos en crisis.

El proyecto contempla 10 habitaciones con tres camas cada una, permitiendo la recepción de 30 pacientes a la vez.

Puello destacó que, una vez habilitada, sería la institución hospitalaria con mayor número de camas para intervención en crisis de salud mental del país, aunque reconoció que hay que reforzar la parte de los especialistas (psicólogos y psiquiatras) que se encargarán del cuidado de los pacientes mentales.

Este componente forma parte de los planes solicitados por el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, y está vinculado al desarrollo del Instituto de Neurociencia, anunciado el pasado mes de febrero.

El helipuerto todavía no entra en operación

Otro de los pendientes es el helipuerto construido en la Ciudad Sanitaria, que todavía no está en funcionamiento.

Puello comentó que se requiere completar una plataforma con capacidad para soportar el aterrizaje de helicópteros.

La entrada en funcionamiento del helipuerto permitiría facilitar el traslado de pacientes desde distintos puntos del país, particularmente en casos de emergencia.

El neurocirujano puso como ejemplo a los pacientes con quemaduras graves, debido al volumen de personas que están llegando a la unidad especializada que actualmente recibe entre 50 y 60 pacientes por día, una demanda que, afirmó, ha llamado la atención en los últimos meses.

Puello aseguró que la Unidad de Quemados funciona al 100 por ciento y destacó que dispone de quirófano, cuidados intensivos y ascensores propios, además de un sistema de circulación restringida para evitar infecciones en pacientes cuya condición los hace especialmente vulnerables.

En el Hospital Clínico Quirúrgico también fueron instaladas las 28 máquinas de hemodiálisis.

Puello indicó que los equipos están listos para ser utilizados y que también se habilitaron máquinas para pacientes renales infectados.

En el área materno-infantil, en tanto, ya comenzaron a realizarse cirugías intrauterinas para intervenir determinadas condiciones congénitas antes del nacimiento.

"Podemos tratar los trastornos congénitos desde el vientre de la madre y no esperar a que el niño nazca", precisó.

Recibe unas 5,000 personas cada día

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Uno de los principales cambios que ha experimentado el complejo, según Puello, es el volumen de personas que recibe diariamente.

"Nosotros hemos recibido alrededor de cinco mil personas todos los días", afirmó, al referirse tanto a pacientes como a sus acompañantes.

La torre de consultas, ubicada en el edificio de Consultas Externas, cuenta con 72 consultorios que funcionan en tandas de mañana y tarde, lo que permite disponer de más de 140 posibilidades de consulta durante el día.

Ante la demanda, las autoridades evalúan ampliar el horario de atención con consultas después de las 6:00 de la tarde y jornadas sabatinas, con el objetivo de facilitar el acceso a trabajadores que no pueden acudir durante el horario habitual.

Más del 95 % de los pacientes que acuden al complejo pertenecen al régimen subsidiado del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

"La Ciudad Sanitaria no existiría si no estuviera Senasa. Nosotros dependemos directamente de Senasa", afirmó.

Este volumen de pacientes comienza a generar una nueva preocupación para la dirección de la Ciudad Sanitaria: el espacio disponible podría resultar insuficiente ante el crecimiento de la demanda.

"Más temprano que tarde, la Ciudad Sanitaria, debido a la demanda que tiene, va a tener que crecer", advirtió Puello.

El médico señaló que ya se analiza la posibilidad de construir nuevos edificios en los terrenos próximos al complejo para responder a las necesidades futuras.

La presión no proviene únicamente de los sectores ubicados alrededor de la Ciudad Sanitaria. Puello indicó que el hospital recibe pacientes procedentes de distintas zonas del país, que llegan incluso desde comunidades alejadas para recibir consultas y procedimientos especializados.

"Ya nos estamos quedando cortos. La expansión de la Ciudad Sanitaria es un tema para tenerlo en la cabeza", afirmó.

Puello planteó la necesidad de trabajar con las comunidades cercanas para organizar la circulación vial, establecer calles de una sola vía, reducir la circulación de motores en dirección contraria y mejorar la seguridad y el control del ruido.

Otro elemento que, según explicó, puede contribuir a reducir la presión sobre el complejo es el fortalecimiento de los centros de atención primaria ubicados en sus alrededores.

La intención es que los casos que pueden resolverse en el primer nivel, como controles de embarazo, seguimiento de diabetes o afecciones menores, sean atendidos allí y que los hospitales de la Ciudad Sanitaria puedan concentrarse en los casos de mayor complejidad.

Proponen trasladar facultad de Ciencias de la Salud de la UASD

Entre los proyectos de expansión que se han discutido está el traslado de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) a terrenos próximos a la Ciudad Sanitaria.

Puello explicó que ya existen planos para el proyecto, que incluiría las escuelas de Medicina, Enfermería y Bioanálisis, entre otras áreas.

Consideró que la cercanía permitiría aprovechar la infraestructura hospitalaria y el volumen de pacientes para la formación de los futuros profesionales de la salud.

El proyecto, según estimó, tendría un costo de alrededor de 500 millones de dólares, debido, entre otros factores, a la necesidad de expropiar terrenos y construir las instalaciones.

Un complejo que también apuesta a la formación médica

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/18092026-hospital-general-clinico-quirurgico-dare-collado15-6bf7729d.jpg Médicos residentes en la Estación de Enfermería del tercer piso del Clínico Quirúrgico. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

La formación de especialistas constituye otro de los componentes centrales de la Ciudad Sanitaria.

Actualmente funcionan 18 residencias médicas y el número de residentes en formación se acerca a 300, de acuerdo con Puello.

El neurocirujano estima que, en un período de cuatro a seis años, las residencias podrían formar a más de 1,000 médicos especialistas.

"El hospital nace como nace un niño, entonces empieza a crecer, luego se desarrolla y luego se hace adulto. Eso va a pasar con la Ciudad Sanitaria", expresó.

Nuevos servicios y programas en planificación

Entre los servicios que ya comenzaron a desarrollarse está el Centro de Accidentes Cerebrovasculares, que empezó a recibir pacientes recientemente.

Puello señaló que el objetivo es que personas con accidentes cerebrovasculares que sean atendidas inicialmente en hospitales públicos de otras provincias puedan ser trasladadas a la Ciudad Sanitaria para recibir tratamiento especializado.

También se trabaja en un programa para realizar cirugía de estimulación cerebral profunda, conocida como DBS, a pacientes con Parkinson, mediante una coordinación con Senasa.

Otro de los proyectos que se encuentra en planificación es la creación de una Unidad de Cirugía Cardíaca Neonatal para intervenir a niños con cardiopatías congénitas durante los primeros días de vida.

Mientras se desarrolla esa capacidad en el país, informó que 25 niños han sido enviados a Barcelona para cirugías cardíacas de alta complejidad, bajo un programa de la Fundación Carmen Chacón.

"Todos han vuelto sanos", agregó.

Un proyecto de más de RD$20,000 millones

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/19/18092026-hospital-general-clinico-quirurgico-dare-collado17-dc4c313d.jpg Vista de una de las habitaciones del Hospital Clínico Quirúrgico de la Ciudad Sanitaria Luis E. Aybar. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Puello recordó que la Ciudad Sanitaria representa una inversión superior a los 20,000 millones de pesos y sostuvo que su funcionamiento debe mantenerse como un proyecto de largo plazo.

"Esto realmente es un legado del pueblo dominicano para el propio pueblo", destacó.

Para el presidente del complejo hospitalario, uno de los desafíos será garantizar que la estructura administrativa y operativa de la Ciudad Sanitaria pueda mantenerse más allá de las personas que actualmente están al frente.

Planteó la necesidad de establecer mecanismos legales que protejan el complejo y permitan darle continuidad a su funcionamiento.

"Lo que uno espera, en el caso mío en particular, porque ya yo estoy en el otoño de mi vida, es que esto quede como un legado, como un legado de la buena práctica médica para todos los dominicanos, teniendo en cuenta que nosotros nos debemos esencialmente a los más vulnerables del país", concluyó.