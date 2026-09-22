Unión de Farmacias advierte por caso Senasa 2.0: "No se puede poner bajo sospecha a todo el sector"

"La lucha contra el fraude no debe debilitar el acceso a medicamentos ni poner bajo sospecha a todo un sector", manifestó este martes la Unión de Farmacias en un comunicado publicado en la edición impresa del periódico Diario Libre.

Al fijar su posición ante las actuaciones del Ministerio Público durante el fin de semana sobre las investigaciones del caso Senasa 2.0, sobre el fraude a la ARS estatal, la asociación sin fines de lucro.

La organización precisó que respalda toda investigación seria, independiente y apegada al debido proceso que permita esclarecer cualquier uso fraudulento de los recursos del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

No obstante, indicó que la información conocida hasta ahora del proceso corresponde a una investigación en curso, que le corresponde al Ministerio Público presentar las pruebas y a los tribunales determinar las responsabilidades individuales.

Reacción oficial

En este sentido, Unión de Farmacias aseguró que rechaza tanto la impunidad como las condenas anticipadas y las generalizaciones que puedan afectar injustamente a miles de farmacias y profesionales que cumplen con sus obligaciones.

Por lo que consideró que la lucha contra el fraude no debe debilitar el acceso a medicamentos ni poner bajo sospecha todo el sector.

Sostuvo, además, que si una investigación firme demuestra la participación de algún miembro en hechos ilícitos, aplicará las medidas previstas en sus estatutos, sin perjuicio de las consecuencias que establezcan las autoridades competentes.

"La Unión de Farmacias no tolera prácticas contrarias a la ley ni actuaciones que perjudiquen a los afiliados del sistema de seguridad social", expresó en el comunicado.

Compromiso con la transparencia

La asociación reiteró su disposición a colaborar con las autoridades ante cualquier requerimiento formal.

Asimismo, indicó que desde su sector contribuirán al fortalecimiento de los controles, la trazabilidad de las dispensaciones y la transparencia en la relación entre las farmacias, las administradoras de riesgos de salud y los afiliados.

"Confiamos en que las investigaciones continuarán hasta sus últimas consecuencias, sin privilegios y con pleno respeto a la Constitución y las leyes. La Unión de Farmacias continuará trabajando para preservar la confianza en el sector farmacéutico y defender un sistema de salud más íntegro, eficiente y centrado en las personas", finalizó el comunicado.