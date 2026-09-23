Hermanas heridas en accidente de feria mecánica en Hato Mayor reciben atención especializada

Las hermanas heridas en Hato Mayor reciben atención en el Hospital Hugo Mendoza. ( DIARIO LIBRE )

Las dos hermanas que resultaron heridas la noche del viernes 18 de septiembre durante un accidente ocurrido en una feria mecánica en la provincia Hato Mayor permanecen ingresadas y bajo sumo cuidado en el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, en el municipio Santo Domingo Norte, donde reciben atención especializada.

De acuerdo con la actualización médica emitida este miércoles por el centro de salud, la menor de 13 años se mantiene bajo sumo cuidado, aunque estable, mientras que la de 11 años continúa en reposo cerebral, debido al trauma que sufrió y que ha requerido dos neurocirugías.

"Se está manteniendo bajo sumo cuidado, en reposo cerebral, por el trauma tan importante que ha ameritado dos neurocirugías", informó la Dirección de Comunicaciones del hospital.

Una de las cirugías fue realizada de emergencia durante el primer día de ingreso, debido a la complejidad de las lesiones, mientras que la segunda fue practicada al día siguiente.

Una tercera menor, que también resultó herida en el accidente, fue atendida y dada de alta el mismo viernes. Esta no llegó a ser trasladada a Santo Domingo.

Detalles del accidente

El accidente ocurrió alrededor de las 9:00 de la noche del viernes 18 de septiembre, en una feria mecánica instalada en la calle Padre Meriño, cuando uno de los asientos de una "Estrella Mecánica" se abrió de forma abrupta y expulsó a las tres menores que se encontraban en el aparato.

El pasado sábado 19, agentes de la Policía Nacional detuvieron a tres hombres, todos trabajadores del parque mecánico, que también fue clausurado.

En tanto, el conocimiento de la medida de coerción contra el propietario de los juegos mecánicos involucrados en el accidente fue aplazado para el próximo lunes 28 de septiembre.