Pacientes del Salvador Gautier encontraron las áreas cerradas y servicios en proceso de reubicación

Varias áreas del hospital Salvador B. Gautier fueron abandonados totalmente y acordonadas para evitar el acceso. ( JUAN GUIO. )

Pacientes que acudieron este viernes al Hospital Dr. Salvador B. Gautier para recibir atención médica se encontraron con áreas cerradas y acordonadas en el Edificio Profesional, mientras se realiza el desalojo de las instalaciones como parte de la intervención que dará paso a la construcción de un nuevo edificio.

Según informó personal que trabaja en el área, en esa parte de la estructura funcionan oficinas administrativas, consultas, laboratorio y facturación, entre otros servicios.

Durante un recorrido realizado este viernes, se observó a personal del hospital sacando cajas y equipos de las instalaciones y trasladándolos hacia otras áreas del centro de salud.

Una de las pacientes afectadas fue Araceli Mercedes, quien se trasladó desde el sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional, porque tenía una cita de odontología pautada para este viernes.

Al llegar al hospital, se encontró con la situación y explicó que perdió su cita debido a la intervención.

"Ya esa cita se perdió. Yo traigo a mi hija a psiquiatría y por eso estaba hablando con el portero, para saber si me daban información, porque tiene cita el 12 del próximo mes. Yo tenía cita hoy", expresó Araceli.

La paciente también se refirió a las condiciones de algunas áreas del centro de salud.

"Hay áreas que sí están muy deterioradas, de emergencia, que necesitan ser intervenidas. Hay áreas que están pésimas", afirmó.

Algunos pacientes ya conocían la medida

No todas las personas que llegaron al hospital desconocían la intervención.

Francisco Padilla, quien acude al centro de salud tres veces a la semana, explicó que tenía conocimiento de que se realizarían trabajos de remodelación, pero desconocía que el área del laboratorio también sería afectada.

"Yo vine el lunes a pie diabético y eso no estaba así. Yo tengo que venir a hacerme unos análisis y me encontré con esta sorpresa. Lo que no me he enterado es de dónde pusieron el área de laboratorio. Tengo que venir a investigar antes de hacerme los análisis. La suerte es que vine a buscar una cosa y me encontré con eso", expresó.

Otra paciente explicó que su madre tiene una cita programada para el próximo 1 de octubre. La mujer, quien es médico internista, señaló que tuvo conocimiento de la medida a través de amigos que laboran en el hospital, quienes le hicieron llegar el comunicado sobre la intervención.

Áreas acordonadas

Durante el recorrido de Diario Libre se observó que el Edificio Profesional se encontraba acordonado con cinta amarilla de peligro y que sus puertas permanecían cerradas.

Una de las áreas de emergencia ubicada en esa estructura también permanecía delimitada con cinta amarilla.

A través de una de las ventanas del edificio, que permanecía abierta, se observó en el interior un hoyo en una de las paredes, además de grietas y varillas expuestas en el techo.

También se observaron lámparas desprendidas en la parte inferior y hoyos en las paredes.

En una puerta ubicada en el lateral del edificio, identificada con un letrero de emergencia, se observaron hoyos, lámparas colgando y cables expuestos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/25/salvador-gautier-1-5f0cdab3.jpeg (JUAN GUIO)

Lo que establece el comunicado

En una de las paredes del edificio fue colocado un comunicado dirigido a los usuarios y familiares que acuden al hospital.

El Hospital Dr. Salvador B. Gautier informa en el documento que, a partir del jueves 24 de septiembre de 2026, a las 7:00 de la mañana, iniciarían los trabajos de remodelación del Edificio Profesional, donde funcionan los consultorios médicos.

El comunicado señala que, como parte de esta intervención, se realizará el desalojo de esas áreas para dar paso a los trabajos de construcción de un nuevo edificio, con espacios "más confortables, dignos, modernos y amplios".

Indica que los consultorios serán reubicados "a la mayor brevedad posible", con el objetivo de procurar la continuidad de los servicios.