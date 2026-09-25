República Dominicana inicia primer programa para diagnosticar la microcirculación del corazón

El doctor Pedro Ureña realiza el primer programa del país para diagnosticar la microcirculación cardíaca. ( CEDIDA POR UNIDAD MODERNO-MCA )

Cuando una persona tiene dolor de pecho, una prueba de esfuerzo positiva o incluso un infarto, lo habitual es buscar obstrucciones en las arterias coronarias. Pero ¿qué ocurre cuando los grandes vasos se ven normales y, aun así, los síntomas persisten?

Ahí entra en juego una parte del corazón que durante mucho tiempo ha sido más difícil de evaluar: la microcirculación.

República Dominicana acaba de dar un paso en esa dirección con el inicio del primer programa nacional dedicado a la evaluación avanzada de la microcirculación cardíaca.

El proyecto, liderado por el cardiólogo intervencionista Pedro Ureña en la unidad Moderno-MCA, incorpora una tecnología que permite estudiar los pequeños vasos que llevan sangre al músculo cardíaco y buscar allí respuestas que un cateterismo tradicional no siempre consigue ofrecer.

La importancia del procedimiento está precisamente en esos casos que dejan a pacientes y médicos con más preguntas que respuestas: personas con síntomas compatibles con enfermedad coronaria, pero cuyas arterias principales no muestran obstrucciones.

Cuando las arterias se ven bien, pero el corazón sigue dando señales

La enfermedad coronaria y la aterosclerosis continúan entre las principales causas de enfermedad y muerte en adultos a nivel mundial. Para estudiarlas, herramientas como la angiotomografía y el cateterismo cardíaco permiten observar con gran detalle las arterias coronarias de mayor tamaño.

Sin embargo, existe un límite: estas pruebas no permiten valorar de la misma manera la extensa red de pequeños vasos que forman la microcirculación del corazón.

Estudios científicos han señalado que la disfunción de la microcirculación puede explicar una proporción importante de los síntomas cardíacos en personas que no presentan obstrucciones visibles en las grandes arterias.

De acuerdo con los datos citados por el equipo médico, esta alteración puede estar detrás de más del 40 % de los síntomas en estos pacientes.

"Hasta ahora, esta limitación generaba una gran frustración tanto para los médicos como para los pacientes. Individuos con pruebas de esfuerzo positivas para isquemia y dolor de pecho persistente eran catalogados sin un diagnóstico claro porque su cateterismo no mostraba arterias tapadas", explica Ureña.

La nueva evaluación busca precisamente cambiar ese escenario. "Hoy, gracias a esta evaluación microvascular, podemos diagnosticar de forma objetiva la disfunción microvascular y asignar un tratamiento médico preciso y efectivo", agrega el especialista.

¿Cómo se estudia la microcirculación del corazón?

El procedimiento se realiza mediante una intervención percutánea. A través de una arteria se introduce un transductor de alta sensibilidad que permite medir, de manera simultánea, parámetros relacionados con el flujo coronario y la temperatura.

Para ello se utiliza el sistema Coroflow, de Abbott, junto con la administración controlada de determinados fármacos directamente en las arterias coronarias. Los datos obtenidos son procesados mediante algoritmos hemodinámicos que ayudan al equipo médico a determinar si existe una alteración de la microcirculación y cuál es su grado.

En otras palabras, se trata de mirar más allá de las arterias grandes para intentar encontrar qué está ocurriendo en los vasos más pequeños.

Hasta el momento, la unidad Moderno-MCA ha evaluado y tratado con esta metodología a los primeros pacientes en el país. Los 16 casos iniciales serán presentados próximamente en foros médicos internacionales, como parte de la experiencia dominicana con esta tecnología.

Más que incorporar un procedimiento de alta tecnología, el programa abre una nueva vía para aquellos pacientes que continúan teniendo síntomas cardíacos pese a que los estudios convencionales no encuentran una obstrucción evidente.

Así, la cardiología intervencionista dominicana amplía sus herramientas de diagnóstico y se suma a una tendencia de la medicina cardiovascular que busca entender con mayor precisión qué ocurre cuando el problema no está necesariamente en las arterias grandes, sino en esa compleja red de pequeños vasos que también resulta esencial para que el corazón reciba el oxígeno que necesita.