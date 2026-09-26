Hospital de Las Salinas mantiene carencias pese a remozamiento de RD$39 millones

Hospital de Las Salinas en Barahona fue remozado en 2022. ( DIARIO LIBRE/ OMAR MEDINA )

Una persona con amplio conocimiento del funcionamiento interno del Hospital Municipal Teófilo Gautier, ubicado en el municipio Las Salinas de Barahona, asegura que el centro mantiene limitaciones de infraestructura, transporte sanitario, servicios y personal especializado, pese a haber sido remozado y equipado en 2022 mediante una inversión superior a los 39 millones de pesos.

La fuente, que conoce de manera directa la operación cotidiana del hospital y la distribución de sus servicios, señala entre las principales necesidades la falta de una ambulancia propia, banco de sangre y áreas específicas para tuberculosis e inmunización.

También cuestiona la distribución de los espacios realizada durante el remozamiento, al considerar que varias dependencias esenciales quedaron fuera del diseño o tuvieron que ser instaladas posteriormente en áreas compartidas.

El hospital recibe pacientes de Las Salinas y de comunidades cercanas como Cristóbal, Angostura y Saladillo, principalmente a través de su servicio de emergencia.

Según explicó la fuente, esa demanda contrasta con la capacidad actual del establecimiento para resolver determinados casos que requieren estudios, especialistas o procedimientos de mayor complejidad.

Curas y suturas comparten espacio

Una de las situaciones señaladas corresponde al área de cura. Aunque durante la entrega del hospital en 2022 se informó de la habilitación de un área para este servicio, actualmente las curas se realizan dentro de la emergencia, en el mismo espacio destinado a las suturas.

El hospital dispone, además, de pocas habitaciones para internamiento y de un solo quirófano, utilizado principalmente para cesáreas y otros procedimientos obstétricos.

La fuente sostiene que no existe actualmente un quirófano independiente destinado a cirugía general.

El establecimiento mantiene en funcionamiento los servicios de emergencia, observación, nebulización, farmacia, sutura y cura, odontología, laboratorio, sonografía, medicina familiar, epidemiología y planificación familiar.

También dispone de estación de enfermería, Dirección, oficialía civil, internamiento y dependencias administrativas, además de cocina, lavandería, almacén, morgue y un espacio para la disposición final de desechos.

Rayos X todavía en proceso de habilitación

Otra de las situaciones señaladas corresponde al servicio de rayos X.

La fuente explicó que el hospital posee el área y los equipos destinados a este servicio, pero que actualmente se encuentran en proceso de habilitación.

El laboratorio realiza diferentes estudios, aunque todavía no cuenta, según la información suministrada, con todas las pruebas y químicas necesarias para responder a la demanda del establecimiento.

En cuanto a la farmacia, dispone de medicamentos esenciales correspondientes al nivel de atención del hospital.

Una parte importante de esos medicamentos e insumos, explicó la fuente, se destina al área de emergencia, donde se concentra muchos de los pacientes que llegan al centro.

Emergencia recibe casos diversos

La emergencia atiende desde pacientes involucrados en accidentes de tránsito hasta personas con heridas, laceraciones, contusiones, fracturas, luxaciones y quemaduras.

También recibe personas con infecciones urinarias complicadas, cuadros febriles, dengue y otras enfermedades infecciosas, dependiendo del comportamiento epidemiológico de la zona.

A estos casos se suman intoxicaciones por medicamentos o alimentos y situaciones relacionadas con la exposición a sustancias químicas o plaguicidas.

Cuando un paciente necesita estudios, procedimientos o atención especializada que el hospital no puede ofrecer, debe ser referido a un establecimiento con mayor capacidad resolutiva.

RD$39 millones para remozamiento y equipamiento

Las condiciones descritas por la fuente contrastan con algunas de las facilidades anunciadas oficialmente cuando el Hospital Municipal Teófilo Gautier fue entregado remozado el 31 de agosto de 2022.

En esa ocasión, el Gobierno informó que los trabajos de infraestructura y equipamiento representaron una inversión superior a los 39 millones de pesos.

La intervención contemplaba, entre otras facilidades, área de cura, quirófano y un equipo digital de rayos X.

Cuatro años después, según la fuente consultada, las curas se realizan en la emergencia junto con las suturas y el servicio de rayos X todavía está en proceso de habilitación.

Transporte y especialistas

La distribución interna constituye otra de las principales observaciones de la fuente.

Planificación y el Plan Operativo Anual (POA) comparten espacio con Facturación. Administración funciona junto a Contabilidad, mientras Archivo comparte área con Estadística y Epidemiología.

Recursos Humanos opera actualmente dentro de uno de los tres consultorios disponibles.

De los otros dos consultorios, uno está destinado a medicina familiar y el otro al programa de planificación familiar.

Para la fuente, esta distribución evidencia que el remozamiento no resolvió adecuadamente las necesidades de espacio del establecimiento.

Hospital no dispone de ambulancia propia

El hospital de Las Salinas tampoco cuenta con una ambulancia propia, de acuerdo con la información suministrada.

Cuando un paciente necesita ser trasladado a un establecimiento de mayor capacidad, el centro debe gestionar una unidad a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 o del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

Entre los centros de referencia se encuentra el Hospital Regional Universitario Jaime Mota, en Barahona, aunque el destino depende de la condición del paciente y del servicio requerido.

La fuente explicó que el personal procura gestionar el transporte de acuerdo con la gravedad de cada caso.

Sin embargo, cuando no se consigue oportunamente una ambulancia, los familiares pueden verse obligados a buscar otra alternativa para realizar el traslado.

Faltan especialistas

La disponibilidad de médicos especialistas constituye otra de las limitaciones señaladas.

El establecimiento opera principalmente con médicos generales, además de personal de epidemiología y odontología.

Según la fuente, la dirección del hospital ha realizado gestiones para incorporar especialistas en ginecología, radiología, anestesiología y pediatría, considerados necesarios para ampliar la capacidad de respuesta del centro.

La persona consultada destacó, no obstante, los esfuerzos realizados por la dirección del hospital para mantener los servicios con los recursos disponibles, garantizar el abastecimiento de medicamentos y gestionar respuestas ante las necesidades pendientes.

El panorama descrito muestra un establecimiento que, pese a la inversión realizada en 2022, continúa dependiendo de otros centros para determinados servicios, carece de transporte sanitario propio y enfrenta limitaciones de espacio y personal especializado mientras atiende a pacientes de Las Salinas y de comunidades vecinas.

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