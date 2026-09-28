La Sociedad de Cirugía Vascular invita a caminata contra la trombosis

La Dra. Elsa Rollán Saint-Amand es quien preside la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular (SDCVE). ( FUENTE EXTERNA )

La Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular (SDCVE) realizará el próximo sábado 10 de octubre la caminata "Caminemos por la salud vascular", con el objetivo de promover la prevención y el conocimiento sobre la trombosis.

La actividad se desarrollará de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en el Parque Iberoamérica de Santo Domingo, como parte de las iniciativas por el Día Mundial de la Trombosis.

La jornada busca que más personas reconozcan los factores de riesgo, como la inmovilidad prolongada, las cirugías, el embarazo, el uso de anticonceptivos hormonales y los viajes largos, y que aprendan a identificar a tiempo señales como la hinchazón, el dolor o el enrojecimiento de una pierna, refiere una nota de prensa.

La SDCVE también procura que las personas puedan reconocer algunas señales de alerta asociadas con la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar que afectan a miles de personas cada año, con frecuencia sin aviso previo.

La caminata estará abierta al público. Los organizadores recomiendan asistir con ropa cómoda, calzado deportivo y mantenerse hidratado durante la actividad.