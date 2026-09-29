Suben los embarazos de las adolescentes dominicanas y bajan los de las haitianas

Un grupo de mujeres embarazadas en un hospital de la red pública en espera de ser atendidas. ( ARCHIVO DL )

Los registros de embarazos de adolescentes haitianas disminuyeron en 784 casos durante el primer semestre de 2026, un 43.1 % respecto a igual período de 2025, mientras los correspondientes a adolescentes dominicanas aumentaron en 195 casos, alrededor de un 3.7 %, según estadísticas oficiales de la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

En los primeros seis meses de 2025, la ONE registró 1,819 casos correspondientes a adolescentes haitianas y 5,206 a dominicanas. Para igual período de 2026, las cifras fueron de 1,035 haitianas y 5,401 dominicanas.

La diferencia también modificó considerablemente la composición por nacionalidad. Las haitianas representaban el 25.86 % de los casos con nacionalidad registrada durante el primer semestre de 2025 y un año después su participación bajó al 16.07 %.

Las dominicanas, por el contrario, pasaron de alrededor del 74 % al 83.84 %.

Dentro de ese universo comparable, el total pasó de 7,035 casos en el primer semestre de 2025 a 6,442 en 2026, una reducción de 593.

La disminución de 784 casos entre las haitianas fue parcialmente compensada por el incremento registrado entre las dominicanas.

El embarazo adolescente a la baja

En términos generales, el embarazo adolescente mantiene una trayectoria descendente en la República Dominicana.

Cuando se incluyen también los abortos registrados, la ONE contabilizó 7,124 embarazos adolescentes hasta junio de 2026, frente a 7,791 durante igual período de 2025, una disminución de 667 casos, equivalente a aproximadamente 8.6 %.

La reducción también aparece en la comparación exclusiva del segundo trimestre: entre abril y junio fueron registrados 3,368 casos en 2026 frente a 3,505 un año antes, una caída de 3.91 %.

¿Impacto de los controles migratorios?

La Dirección General de Migración (DGM) comenzó el 21 de abril de 2025 a aplicar un protocolo de verificación migratoria en 33 hospitales públicos considerados estratégicos, como parte de las medidas dispuestas por el Gobierno.

El procedimiento establece la verificación de documentos de los pacientes extranjeros.

La DGM informó al iniciar su aplicación que las personas en condición migratoria irregular continuarían recibiendo la atención médica necesaria y que, una vez recuperadas, serían sometidas al procedimiento correspondiente de repatriación.

En ese contexto, comunicó que entre el 21 de abril y el 30 de mayo de 2025 realizó 642 actuaciones en centros de salud y detuvo a 2,188 personas en condición migratoria irregular. Entre ellas figuraban 186 embarazadas y 559 parturientas.

Atención en hospitales disminuye El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó una reducción de los servicios prestados a ciudadanos haitianos en los establecimientos públicos. En enero de 2025, de 7,904 partos realizados en la red pública, el 38 % correspondió a mujeres haitianas. En mayo, las haitianas representaron 17.7 % de los 4,785 partos realizados, de acuerdo con estadísticas divulgadas por el SNS. La disminución también se registró en otros servicios. Entre enero y mayo de 2025, las consultas ofrecidas a ciudadanos haitianos pasaron de 44,191 a 14,426; las emergencias, de 41,044 a 13,631; y los internamientos, de 5,440 a 1,972.