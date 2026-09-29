CNSS sigue diálogos en busca de crear fondo para medicamentos de alto costo de uso en las ARS

En las discusiones participan representantes del CNSS, Sisalril, Ministerio de Salud Pública, Tesorería de la Seguridad Social, Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac), Dirección General de Contrataciones Públicas, Promese/Cal y otras instituciones vinculadas al sistema. ( CEDIDA POR EL CNSS )

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) mantiene un proceso de diálogo con los diferentes actores del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) para evaluar la creación de un Fondo de Medicamentos de Alto Costo (Fomac) que pueda fortalecer el financiamiento y acceso a estos tratamientos a través del Seguro Familiar de Salud (SFS) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

La entidad dijo -a través de una nota de prensa- propuesta plantea la creación de un fondo especializado, de carácter capitalizable y sujeto a supervisión, destinado a respaldar la cobertura de medicamentos de alto costo y facilitar su acceso a los afiliados mediante mecanismos de compra conjunta y aprovechamiento de economías de escala.

El objetivo es establecer un mecanismo financiero que permita atender de manera más sostenible los medicamentos utilizados para el tratamiento de enfermedades que representan un alto impacto económico para el sistema y para las familias.

La gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández Rodríguez, expresó su expectativa de que los diferentes sectores del SDSS puedan alcanzar un consenso sobre la iniciativa, de manera que el fondo contribuya a fortalecer la protección social en salud y permita garantizar un acceso más oportuno a medicamentos y tratamientos de alto costo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/30/whatsapp-image-2026-09-29-at-85656-pm1-2f272808.jpeg El objetivo es establecer un mecanismo financiero que permita atender de manera más sostenible los medicamentos utilizados para el tratamiento de enfermedades que representan un alto impacto económico para el sistema y para las familias. (CEDIDA POR EL CNSS)

"Esta iniciativa forma parte de las acciones orientadas a fortalecer la protección social en salud y garantizar un acceso más oportuno a medicamentos y tratamientos de alto costo. Es una propuesta sólida, que ha sido objeto de un amplio proceso de análisis técnico y de diálogo con los diferentes actores y sectores del Sistema Dominicano de Seguridad Social", manifestó Fernández Rodríguez.

La propuesta ha sido sometida a análisis técnico, actuarial, financiero y legal. Inicialmente contempla la evaluación de 13 medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades de alto impacto económico, entre ellas diferentes tipos de cáncer en adultos y pacientes pediátricos, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, esclerosis múltiple y atrofia muscular espinal.

El Fomac daría seguimiento a la Resolución No. 624-02 del CNSS, mediante la cual el Consejo instruyó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) a diseñar y presentar una propuesta para la estructuración y creación de un Fondo de Medicamentos de Alto Costo.

La iniciativa es analizada por las Comisiones Permanentes de Salud y de Presupuesto, Finanzas e Inversiones del CNSS, que continúan trabajando en la búsqueda de un consenso entre los diferentes sectores.

De concretarse, el fondo constituiría un mecanismo para apoyar la cobertura de medicamentos de alto costo dentro del Seguro Familiar de Salud, articulado con las ARS, procurando una mayor capacidad de negociación en la adquisición de medicamentos y un acceso más oportuno y sostenible para los afiliados.

En las discusiones participan representantes del CNSS, Sisalril, Ministerio de Salud Pública, Tesorería de la Seguridad Social, Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac), Dirección General de Contrataciones Públicas, Promese/Cal y otras instituciones vinculadas al sistema.

El proceso busca definir el modelo de funcionamiento del fondo, sus mecanismos de financiamiento, supervisión y adquisición de medicamentos, así como la forma en que estos recursos se articularían con la cobertura de las ARS dentro del Sistema Dominicano de Seguridad Social.