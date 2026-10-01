El Colegio Médico asegura que exigir recibos "no tiene objeto" y advierte supuesta persecución

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Luis Alberto Peña Núñez, cuestionó la disposición de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) que exige entregar constancias de los pagos realizados por los afiliados y advirtió que no permitirá que los médicos sean utilizados como "chivos expiatorios" de las fallas del sistema de salud.

Peña sostuvo que la medida "no tiene objeto", debido a que, según afirmó, los médicos ya entregan recibos cuando los pacientes se los solicitan. A su juicio, lo que ocurre es que no existe la costumbre de pedirlos después de pagar una consulta o un honorario.

"El médico que le piden un recibo, el médico da recibo", afirmó el dirigente gremial, quien consideró llamativo que Sisalril insista ahora en esa práctica.

La entidad reguladora dispuso que los Prestadores de Servicios de Salud (PSC), tanto institucionales como profesionales, entreguen comprobantes de los pagos efectuados por servicios contemplados en el Plan Básico de Salud (PBS).

También estableció que, de acuerdo con sus capacidades operativas, faciliten alternativas como tarjetas bancarias, transferencias y otros medios electrónicos.

La disposición toca, además, una práctica que los propios representantes del sector reconocen como habitual, el cobro directo de montos adicionales a los pacientes por parte de médicos cuando consideran insuficiente lo pagado por las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Sin embargo, la circular establece que las diferencias entre ARS, clínicas y profesionales por tarifas, honorarios, formas de pago, glosas, auditorías o autorizaciones deben resolverse entre esos actores y no pueden trasladarse al afiliado mediante cobros adicionales.

Esa prohibición contrasta con las explicaciones ofrecidas por dirigentes médicos consultados por Diario Libre, quienes atribuyen esos pagos a las bajas tarifas reconocidas por las aseguradoras.

"Chivos expiatorios"

Peña relacionó su preocupación con el tratamiento dado a los médicos involucrados en el caso Senasa y rechazó que esos señalamientos se proyecten sobre toda la comunidad médica.

"Veo que la semana que pasó sale algo, ´los médicos implicados en Senasa´. No, no, no. Un grupo de ciudadanos que son de profesión médica y debe de ser igual para todos", expresó.

A partir de ese contexto, el presidente del CMD dijo percibir un intento de responsabilizar a los médicos por problemas más amplios del sistema.

"Veo como un dejo de persecución", afirmó. Agregó que no permitirá "que quieran utilizar a los médicos de chivo expiatorio".

Peña insistió en que las actuaciones atribuidas a determinados profesionales no deben extenderse a todo el sector y sostuvo que los médicos involucrados en irregularidades representan una proporción mínima del sector.

El dirigente adelantó que llevará la nueva disposición de Sisalril ante la junta directiva del CMD y advirtió que el gremio podría asumir una posición más contundente si entiende que existe una persecución contra sus miembros.

"Que no inventen mucho con los médicos, porque el presidente que tienen, a pesar de que es un hombre conciliador, tiene la capacidad de armar una guerra", expresó.

Incluso planteó la posibilidad de proponer que los médicos dejen de aceptar códigos de las ARS si considera que continúa una política dirigida a responsabilizarlos por las deficiencias del sistema.

"Si la intención de la Sisalril es coger de chivo expiatorio al Colegio Médico Dominicano, entonces nosotros vamos a proponerle al pleno de la junta, a partir de un tiempo, no tomar ningún tipo de seguro. Se cae el sistema", sostuvo.

El galeno defendió además la posibilidad de que profesionales decidan no trabajar con determinadas aseguradoras cuando consideran insuficientes sus tarifas y puso como ejemplo especialidades en las que algunos médicos optan por atender únicamente de manera privada.

A su juicio, cualquier intento de regular los pagos directos debe ir acompañado de una revisión más amplia de las condiciones económicas bajo las cuales trabajan los profesionales y del funcionamiento de las ARS.

Andeclip respalda la medida

La Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) adoptó una posición distinta y respaldó el cumplimiento de la disposición.

Su presidente, Carlos Alcántara, afirmó que tanto los centros como los médicos deben entregar constancia de los pagos realizados por los pacientes.

"No nos oponemos a esa decisión. Porque las clínicas siempre entregan recibo. El tema está en los médicos que cobran algo adicional a lo que le pide el centro médico", manifestó.

Alcántara relacionó esos cobros con las condiciones económicas en que trabajan los profesionales.

"Las tarifas no se han actualizado como se ha actualizado la per cápita", señaló. Agregó que los médicos se sienten subpagados y que los ajustes realizados por algunas aseguradoras se producen después de varios años.

El dirigente consideró que las administraciones de las clínicas pueden intervenir cuando tengan conocimiento de pagos directos realizados a médicos dentro de sus instalaciones y orientar a los profesionales sobre el cumplimiento de la regulación.

"Si cada centro se percata de que el paciente va a emitir un pago a cualquier médico, creo que lo más sensato es que haya un acercamiento de la dirección de la clínica hacia ese médico", expresó.

Reconoció, sin embargo, que muchos de esos acuerdos se producen directamente en los consultorios y sin conocimiento previo de la administración del centro.

Alcántara se inclinó por cumplir la disposición de Sisalril y evitar nuevos conflictos que profundicen la desconfianza entre afiliados, médicos y demás actores del sistema.

"Ya hay demasiado escándalo para continuar con otras situaciones escandalosas que a nivel de medios no le conviene a nadie. El sistema sufre con esto", afirmó.

Agregó que existe "mucha desconfianza de parte de los afiliados" y también entre los propios médicos, por lo que consideró conveniente reducir las tensiones y procurar estabilidad.

Las tarifas detrás de los cobros

Wilson Roa, ginecólogo y expresidente del CMD, fue más crítico con la regulación y sostuvo que el problema de fondo se encuentra en las tarifas que reciben los profesionales de parte de las ARS.

Roa cuestionó que las autoridades actúen sobre los pagos adicionales sin resolver primero lo que considera una remuneración insuficiente.

El expresidente del gremio puso como ejemplo su propia consulta, cuyo precio dijo que es de 2,000 pesos.

"Mi consulta son 2,000 pesos y la ARS lo que cubre son 750", afirmó.

Explicó que, en su caso, el paciente completa directamente la diferencia entre el monto reconocido por la aseguradora y el precio establecido por él.

Roa sostuvo que esa práctica se extiende a otros profesionales y reclamó una revisión de los tarifarios antes de endurecer los controles sobre los pagos adicionales.

"Yo no me estoy siquiera oponiendo. Yo lo que estoy diciendo es que Sisalril asuma su responsabilidad de regular, porque no es posible que tú me regules a mí una cosa y te niegues a regular la otra", manifestó.

La disposición de Sisalril establece precisamente que las divergencias por tarifas, honorarios y otros aspectos derivados de los acuerdos entre aseguradoras y prestadores deben canalizarse entre las partes y no trasladarse a los afiliados mediante cobros adicionales.