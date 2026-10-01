Trece medicamentos de alto costo tendrán cobertura total y sin copagos en Seguro Familiar de Salud

Los medicamentos de alto costo son utilizados para tratar enfermedades graves. ( IMAGEN DE REFERENCIA (CANVA) )

Trece medicamentos de alto costo pasarán a tener cobertura del 100 % para los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS), sin copagos ni topes anuales, mediante el nuevo Fondo de Medicamentos de Alto Costo (Fomac) aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

Los tratamientos estarán destinados inicialmente a pacientes con cáncer de mama y pulmón, así como a varios tipos de cáncer infantil, entre ellos leucemia linfoblástica aguda, linfoma de Hodgkin, retinoblastoma, tumor de Wilms, glioma de bajo grado y enfermedad de Burkitt. Sin embargo los productos o el componente activo no han sido revelados.

También abarcarán medicamentos utilizados para artritis reumatoide, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal, acromegalia y atrofia muscular espinal.

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), que diseñó el fondo, no identificó en la información divulgada los nombres o principios activos de los 13 medicamentos que conformarán el catálogo inicial.

La principal diferencia del nuevo mecanismo será que esos tratamientos no estarán sujetos a copagos ni a un límite anual de cobertura para los pacientes incluidos en el programa.

Actualmente, el Plan de Servicios de Salud contempla diferentes esquemas y límites para medicamentos de alto costo, además de coberturas específicas para tratamientos oncológicos y otras patologías.

¿Cuándo comenzará la cobertura?

El beneficio no entrará en vigencia inmediatamente.

La Sisalril informó que el Fomac deberá comenzar a operar en un plazo máximo de un año contado desde su aprobación formal por el CNSS.

Durante ese período deberán organizarse los mecanismos de financiamiento, adquisición, distribución y entrega de los medicamentos, así como los procedimientos que determinarán el acceso de los afiliados.

La institución tendrá a su cargo supervisar la implementación y el cumplimiento de los plazos.

No habrá descuentos adicionales

El fondo será financiado con recursos del Seguro Familiar de Salud.

Según la Sisalril, su creación no implicará descuentos adicionales en los salarios de los trabajadores ni nuevas contribuciones de los empleadores.

El modelo había sido presentado meses atrás como una alternativa para responder al crecimiento de la demanda de tratamientos de alto costo y a las limitaciones financieras existentes para atenderla.

Uno de sus objetivos es garantizar la continuidad de los tratamientos durante todo el ciclo de atención y reducir el gasto que actualmente deben asumir directamente algunos pacientes y sus familias.

También busca disminuir las listas de espera de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac), del Ministerio de Salud Pública.

Cáncer infantil, una de las prioridades

El tratamiento de cáncer en niños ha sido uno de los componentes centrales del diseño del Fomac. En febrero, la Sisalril informó que trabajaba en un esquema de financiamiento para garantizar tratamientos continuos y reducir las listas de espera de niños afiliados con cáncer de alta complejidad. La propuesta inicial priorizaba varios tipos de cáncer pediátrico, algunos de los cuales aparecen ahora entre las condiciones incluidas dentro del catálogo anunciado.

Un fondo dentro del Seguro Familiar de Salud

El Fomac funcionará como un mecanismo especializado de financiamiento dentro del SFS.

En su diseño participaron el Ministerio de Salud Pública, el CNSS, la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (Digemaps), la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados.

También fueron consultadas las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS), prestadores de servicios de salud, sociedades médicas especializadas, representantes de la industria farmacéutica y asociaciones de pacientes.

Las discusiones incluyeron la forma de financiar los medicamentos, los mecanismos de adquisición y distribución y las condiciones bajo las cuales serán entregados a los pacientes.

El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, consideró que la aprobación representa una ampliación de la protección sanitaria dentro del sistema.

“Es un avance que beneficia y fortalece la protección en salud de la población, siendo la manifestación de un derecho que se ha logrado conquistar y materializar”, expresó.

La Sisalril deberá ahora avanzar en la implementación para que los 13 medicamentos puedan ser entregados bajo el nuevo esquema de cobertura total dentro del plazo establecido por el CNSS.