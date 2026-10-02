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Cobertura medicamentos de alto costo
Cobertura medicamentos de alto costo

Los 13 medicamentos que tendrán cobertura para tratamientos de alto costo

La cobertura incluye tratamientos para distintos tipos de cáncer, enfermedades inmunomediadas y enfermedades raras

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    Los 13 medicamentos que tendrán cobertura para tratamientos de alto costo
    Una persona con medicamentos en las manos. (CANVA)

    Trece medicamentos para tratamientos de alto costo tendrán cobertura total y sin copagos para los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS), según la Resolución 645-16, emitida el 1 de octubre de 2026 por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS).

    Los fármacos estarán destinados a pacientes con cáncer, enfermedades inmunomediadas, enfermedades raras y otras condiciones de salud que afectan a miles de dominicanos.

    La resolución también establece un incremento de 50.64 pesos en el costo per cápita mensual del Seguro Familiar de Salud (SFS) del Régimen Contributivo, destinado a sustentar un fondo especializado para financiar estos tratamientos.

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    De ese monto, 48.46 pesos serán destinados directamente a la cuenta especializada del Fondo de Atención Médica de Alto Costo (Fomac) para financiar la adquisición y gestión de los tratamientos, mientras que 2.18 serán transferidos a las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) para cubrir prestaciones complementarias y gastos de administración bajo supervisión.

    La gestión y compra conjunta de los medicamentos estará a cargo de la Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac) del Ministerio de Salud Pública (MSP).

    La resolución incorpora al catálogo de prestaciones los siguientes principios activos, organizados de acuerdo con las áreas terapéuticas para las que serán utilizados.

    Oncología de adultos

    Ribociclib y Palbociclib serán utilizados en pacientes con cáncer de mama avanzado o metastásico con receptores hormonales positivos (HR+) y HER2 negativo.

    También se incorpora Pembrolizumab, indicado para determinados casos de cáncer de mama triple negativo y cáncer de pulmón de células no pequeñas.

    Enfermedades inmunomediadas

    El listado incluye seis medicamentos biológicos.

    1. Adalimumab
    2. Etanercept
    3. Golimumab
    4. Infliximab
    5. Tocilizumab
    6. Ustekinumab

    Estos medicamentos están indicados para distintas enfermedades inmunomediadas, entre ellas artritis reumatoide, artritis psoriásica, psoriasis en placa, enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, de acuerdo con las indicaciones establecidas en la resolución.

    Cáncer infantil

    Para el tratamiento de leucemia linfoblástica aguda (LLA) se incorporan Blinatumomab y PEG-Asparaginasa.

    La resolución también contempla Pembrolizumab para determinados pacientes pediátricos con linfoma de Hodgkin refractario o en recaída.

    Endocrinología

    En esta área se incorpora Octreótide, destinado al tratamiento de la acromegalia en adultos.

    Enfermedades raras

    El listado incluye Risdiplam para pacientes con atrofia muscular espinal (AME) tipos 1, 2 y 3.

    Un fondo para tratamientos de alto costo

    La medida del Consejo Nacional de la Seguridad Social busca respaldar financieramente la cobertura de estos tratamientos mediante el fondo especializado establecido en la resolución.

    La compra y gestión conjunta de los medicamentos estará bajo la responsabilidad de la Damac, mientras que los recursos correspondientes al fondo serán administrados de acuerdo con el esquema establecido por el sistema de seguridad social.

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