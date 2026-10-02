La República Dominicana registra una de las tasas más bajas de dengue de América

Aedes aegypti, mosquito que transmite el dengue. ( ARCHIVO / DL )

República Dominicana registra una incidencia acumulada de 8.57 casos de dengue por cada 100,000 habitantes, una cifra inferior al promedio de 158.1 casos por cada 100,000 habitantes reportado para el conjunto de las Américas, de acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud Pública.

El dato coloca al país entre los territorios con menor incidencia de dengue dentro de la comparación presentada por las autoridades sanitarias. La tasa dominicana es aproximadamente 95 % inferior al promedio regional.

En la comparación, Brasil presenta la tasa más alta, con 604.46 casos por cada 100,000 habitantes, seguido de Bolivia, con 459.86; el Cono Sur, con 448.69; Martinica, con 401.78, y Panamá, con 226.59.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/whatsapp-image-2026-10-02-at-11037-pm-27442399.jpeg Imagen cedida por Salud Pública que indica la incidencia acumulada del dengue en la región

También superan la incidencia registrada en República Dominicana Ecuador, con 184.66 casos por cada 100,000 habitantes; Perú, con 160.19; Colombia, con 147.03; Costa Rica, con 84.85; Guatemala, con 82.66; México, con 38.21; Puerto Rico, con 27.37, y Cuba, con 16.03.

La tasa dominicana de 8.57 casos por cada 100,000 habitantes representa poco más de la mitad de la registrada en Cuba, que figura entre los indicadores más bajos de la comparación.

Dónde persiste la transmisión

Aunque la incidencia acumulada del país se mantiene por debajo del promedio regional, la transmisión no es uniforme en el territorio nacional.

Durante las últimas cuatro semanas analizadas, hasta la semana epidemiológica 37, La Altagracia concentró aproximadamente el 43 % de los casos confirmados. Le siguen Santo Domingo, Santiago y Sánchez Ramírez. En conjunto, estas cuatro provincias concentran cerca del 80 % de los casos confirmados en ese período.

El dengue es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, por lo que las autoridades sanitarias mantienen el llamado a eliminar recipientes y otros espacios donde pueda acumularse agua y reproducirse el mosquito.

El Ministerio de Salud Pública también ha insistido en la participación de la población en las medidas de prevención y vigilancia para reducir el riesgo de transmisión.