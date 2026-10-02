¿Cuál es la provincia con mayor incidencia de dengue en la República Dominicana?

El mosquito Aedes aegypti, el cual que transmite el dengue. ( FREEPIK. )

República Dominicana mantiene una baja incidencia de dengue en comparación con el resto de las Américas, con 8.57 casos por cada 100,000 habitantes, frente a un promedio regional de 158.1 casos por cada 100,000 habitantes.

Aunque el país se mantiene entre los territorios con menor incidencia dentro de la comparación regional, la transmisión continúa concentrada en algunas provincias. La Altagracia reúne aproximadamente el 43 % de los casos confirmados durante las últimas cuatro semanas analizadas, hasta la semana epidemiológica 37.

Así lo informó el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, quien explicó a Diario Libre que a La Altagracia le siguen Santo Domingo, Santiago y Sánchez Ramírez. Estas cuatro provincias concentran cerca del 70 % de los casos confirmados durante ese período.

El funcionario señaló que esta concentración permite a las autoridades orientar las intervenciones hacia los territorios que requieren mayor atención.

Para mantener bajo control la enfermedad, el Ministerio de Salud Pública ha sostenido la vigilancia epidemiológica y las intervenciones comunitarias a través de las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud.

Medidas de control

Entre las acciones se encuentran la eliminación de criaderos, descacharrización, tratamiento de depósitos de agua, fumigación y orientación a las familias. Hasta julio, estas intervenciones habían alcanzado más de 502,000 viviendas y 6,000 sectores, con la eliminación de más de 61,000 criaderos, de acuerdo con lo declarado por Pérez.

En las zonas donde persiste la transmisión, las autoridades mantienen las intervenciones en las comunidades priorizadas y vigilan el comportamiento de los casos para identificar aumentos y orientar oportunamente las acciones de control.

Pérez destacó que la participación de las familias es fundamental para evitar la reproducción del mosquito transmisor del dengue, por lo que llamó a eliminar los recipientes que acumulen agua, limpiar y tapar los tanques y permitir el acceso de las brigadas sanitarias.

"Tener pocos casos no significa que podamos bajar la guardia", advirtió el viceministro de Salud Colectiva.