Unas 12,000 adolescentes dan a luz cada año en la República Dominicana, según la OPS

El embarazo adolescente sigue siendo un reto en la República Dominicana ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

Alrededor de 12,000 adolescentes dan a luz cada año en República Dominicana, según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

La cifra representa una realidad social cuya prevención continúa siendo un reto para las autoridades dominicanas, a pesar de que el Ministerio de Salud Pública (MSP) registra una reducción del 55 % en la tasa de partos en adolescentes de 15 a 19 años.

De acuerdo con la institución, en ese grupo de edad los alumbramientos pasaron de 75 por cada 1,000 adolescentes en 2017 a 34 por cada 1,000 en 2025. Durante ese período, los nacimientos disminuyeron de 35,461 a 15,563, mientras que su proporción respecto del total pasó de 21 % a 11.7 %.

Pero República Dominicana no es el único país de las Américas que enfrenta desafíos relacionados con esta problemática. Según la OPS, alrededor de 1.6 millones de adolescentes de 15 a 19 años y unas 40,000 niñas menores de 15 años se convierten en madres cada año en la región.

Política pública

Ante esta realidad, que afecta especialmente a sectores vulnerables, República Dominicana participará durante dos años en una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud y MSD for Mothers, cuyos objetivos incluyen prevenir los embarazos no planificados en adolescentes y mejorar los servicios de salud materna.

Según informó este sábado el Ministerio de Salud Pública, a través de un comunicado de prensa, el proyecto también se desarrollará en Guatemala, con prioridad en las zonas donde las adolescentes y mujeres enfrentan mayores barreras para acceder a servicios sanitarios de calidad.

La iniciativa se implementará mediante un acuerdo firmado por el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, en el marco de las actividades del 63.º Consejo Directivo de la OPS. El proyecto contempla fortalecer la planificación familiar después del parto y otros eventos obstétricos.

Asimismo, establece la capacitación del personal sanitario para ofrecer atención adaptada a las necesidades de adolescentes y jóvenes.

"Con este acuerdo damos continuidad a las acciones que desarrolla el país para mejorar la atención materna y la salud de los adolescentes. El trabajo conjunto permitirá apoyar la planificación familiar después del parto, la atención prenatal y la capacitación del personal de salud, con especial atención a las poblaciones que enfrentan mayores barreras de acceso", indicó Atallah.

El proyecto contempla, además, mejorar la atención prenatal mediante la capacitación del personal sanitario para prevenir, diagnosticar y tratar infecciones que pueden transmitirse de madre a hijo, entre ellas el VIH, la sífilis, la hepatitis B y la enfermedad de Chagas.

Se estima que la iniciativa beneficiará directamente a entre 10,000 y 15,000 adolescentes y jóvenes en República Dominicana y Guatemala.