Denuncian falta de cirujanos y camas para pacientes con enfermedades intestinales en Santiago

Fachada del hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, en la provincia Santiago. ( SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE. )

El presidente de la Fundación de Enfermedad Inflamatoria de Crohn y Colitis de la Región Norte (Fundenicc), Diógenes Cruz, denunció dificultades para operar a pacientes con enfermedades intestinales en el Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, debido a la falta de cirujanos disponibles y camas de internamiento.

Cruz citó el caso de una paciente que, de acuerdo con su relato, permaneció durante 15 días en una silla del área de Emergencia del hospital mientras esperaba una cama para ser ingresada y posteriormente no encontró un cirujano disponible para realizarle el procedimiento que necesitaba.

Explicó que la paciente requería una intervención intestinal y que, ante las dificultades encontradas en el centro, la fundación tuvo que gestionar su traslado a otro hospital, donde finalmente pudo recibir atención.

El presidente de Fundenicc cuestionó que pacientes con enfermedades que pueden requerir procedimientos quirúrgicos complejos tengan que enfrentar este tipo de situaciones para recibir atención.

Valora inclusión de medicamentos de alto costo

Las nuevas declaraciones de Cruz se producen después de que el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) aprobara la incorporación de 13 medicamentos al esquema de cobertura para tratamientos de alto costo.

El presidente de Fundenicc valoró la decisión y recordó que la organización había reclamado durante años la inclusión de estos medicamentos, debido al impacto económico que representan para los pacientes que necesitan tratamientos biológicos.

"Nos sentimos bastante agradecidos con la decisión del Gobierno", expresó Cruz, quien consideró que la medida responde a una petición que la fundación había planteado de manera reiterada.

Sin embargo, pidió que la implementación de la cobertura se agilice, debido a que, según explicó, existen pacientes en condiciones críticas que necesitan comenzar sus tratamientos.

La resolución establece que los medicamentos incluidos comenzarán a tener cobertura dentro del esquema correspondiente a partir de noviembre de 2026, de acuerdo con la información publicada sobre la medida.

Cruz también planteó que posteriormente sean incorporados otros medicamentos, debido a que algunos pacientes necesitan cambiar de tratamiento cuando uno determinado deja de funcionarles adecuadamente.

La Fundenicc trabaja con pacientes afectados por enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa, dos enfermedades inflamatorias intestinales que pueden requerir tratamientos de alto costo y, en determinados casos, procedimientos quirúrgicos.

Medicamentos de alto costo

La denuncia se suma a las dificultades que Cruz había expuesto anteriormente a Diario Libre sobre el acceso a tratamientos para pacientes con enfermedad de Crohn y colitis ulcerativa en Santiago.

En esa ocasión, explicó que Fundenicc agrupaba a unos 410 pacientes, de los cuales 115 permanecían fuera del Programa de Medicamentos de Alto Costo, mientras algunos de los que ya estaban incorporados también enfrentaban dificultades para recibir sus tratamientos a tiempo.

Cruz señaló entonces que el costo de algunos medicamentos podía alcanzar RD$360,000 mensuales, mientras los tratamientos convencionales podían representar entre RD$50,000 y RD$60,000 al mes, sin incluir otros gastos relacionados con estudios y atención médica.