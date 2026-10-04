Cuestionan cobertura de 13 medicamentos de alto costo y reclaman terapias para pacientes con cáncer

Sodom reclama al CNSS incluir medicamentos esenciales para pacientes con cáncer. ( SHUTTERSTOCK )

La Sociedad Dominicana de Oncología Médica (Sodom) cuestionó la inclusión de 13 medicamentos de alto costo anunciada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), al asegurar que quedaron fuera moléculas que han demostrado eficacia en el tratamiento del cáncer de mama y otras patologías cancerígenas.

El doctor Miguel Monanci, presidente de la sociedad, afirmó que en el anuncio del CNSS "se incluyeron moléculas de uso ridículamente bajo".

A través de una nota de prensa, Monanci señaló que entre los medicamentos excluidos figuran terapias innovadoras aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), las cuales, según explicó, han demostrado beneficios en la sobrevida de pacientes con cáncer.

"Hemos participado en reuniones donde, como Sociedad, ha solicitado la inclusión de moléculas esenciales y no fuimos escuchados", expresó el especialista en oncología médica.

Retrasos

El presidente de Sodom agregó que la entrega gratuita de 13 medicamentos de alto costo no se corresponde con la realidad que viven los pacientes en el Programa de Medicamentos de Alto Costo del Ministerio de Salud Pública, donde, según afirmó, se registran retrasos de más de un año en la entrega de tratamientos.

"¿De qué sirve anunciar 13 medicamentos gratis si hoy una paciente con cáncer de mama dura más de un año esperando una terapia en el Programa de Alto Costo en el Ministerio de Salud? ¿De qué sirve si moléculas que demostraron ser ineficaces frente a otras superiores son las que incluyen?", cuestionó.

Indicó que entre los anuncios se incluyen fármacos de baja prescripción que no impactan la mortalidad del cáncer de mama, enfermedad que identificó como la de mayor incidencia entre las mujeres dominicanas.

Pide revisar el listado

Monanci calificó el anuncio como una medida tomada sin consultar a los especialistas que atienden directamente a los pacientes.

El especialista sostuvo que las decisiones sobre la cobertura de medicamentos no deben tomarse únicamente tomando en cuenta el ahorro para el Estado, sino considerando las guías internacionales y las necesidades de los pacientes.

Sodom pidió al CNSS y al Ministerio de Salud Pública sentarse con las sociedades especializadas para revisar el listado y priorizar las moléculas que tengan un impacto real en la sobrevida de los pacientes con cáncer en República Dominicana.

La entidad también lamentó que se hayan dejado fuera tratamientos para el cáncer de cuello uterino y el cáncer de próstata.

El anuncio del CNSS

El planteamiento de Sodom se produce después de que el CNSS anunciara ayer sabádo que 13 medicamentos para tratamientos de alto costo tendrán cobertura total y sin copagos para los afiliados al Seguro Familiar de Salud (SFS), conforme a la Resolución 645-16, emitida el 1 de octubre de 2026.

Los medicamentos estarán destinados a pacientes con cáncer, enfermedades inmunomediadas, enfermedades raras y otras condiciones de salud.

La resolución también establece un incremento de RD$50.64 en el costo per cápita mensual del SFS del Régimen Contributivo, destinado a financiar un fondo especializado para estos tratamientos.