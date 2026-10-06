Médicos paralizarán labores el martes 13 en reclamo de incentivos, plazas y mejoras hospitalarias

El presidente nacional del CMD, doctor Luis Alberto Peña Núñez y la Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano. ( DIARIO LIBRE/DARE COLLADO )

La Junta Directiva del Colegio Médico Dominicano (CMD) convocó a un paro de labores de 24 horas en todo el país para el próximo martes 13 de octubre, en reclamo de respuestas a una serie de demandas que, según el gremio, afectan a los profesionales de la salud y la calidad de los servicios médicos.

Entre las principales exigencias, expuesta este martes, figura una respuesta clara sobre el incentivo por antigüedad para los médicos con más de 15 años de servicio, que el CMD considera un derecho acumulado y una de las prioridades de la clase médica.

Asimismo, el gremio reclama el pago correspondiente a las guardias presenciales y a distancia en la provincia de Samaná y otras demarcaciones donde aplique, además de la apertura de nuevas plazas vacantes que permitan fortalecer el personal médico y mejorar la atención a los pacientes.

El CMD también exige el cumplimiento de los acuerdos relacionados con el horario laboral de los médicos.

Reclamos por situación de hospitales

Otro de los puntos señalados por el gremio es la intervención de distintas estructuras hospitalarias sin un cronograma definido, situación que, según denunció, ha generado dificultades en la prestación de los servicios.

El presidente nacional del CMD, doctor Luis Alberto Peña Núñez, citó como ejemplo el Hospital Salvador B. Gautier, donde aseguró que la falta de un cronograma específico ha provocado un "desorden desbordante" que afecta la atención de la población.

También mencionó el Hospital Padre Billini, cuyos trabajos de intervención aún no han concluido.

CMD cuestiona caso de SeNaSa

En relación con el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el CMD reclamó respeto a la dignidad de la clase médica y pidió que las investigaciones sean realizadas con estricto apego al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Peña Núñez cuestionó lo que calificó como una aplicación desproporcionada de medidas de coerción, al considerar que existen alternativas menos gravosas que pueden garantizar la tutela judicial efectiva.

"Se trata de personal de salud que siempre estuvo y estará a disposición del Ministerio Público y de la Justicia", expresó.

El presidente del gremio sostuvo que este tipo de actuaciones terminan "criminalizando de forma generalizada el ejercicio médico" y afectan la moral de miles de profesionales que, según afirmó, han servido con entrega a la salud del pueblo dominicano.

El CMD reiteró que el paro nacional de 24 horas se realizará el martes 13 de octubre, como medida de presión ante la falta de respuestas a sus reclamos.