Un millón de dosis contra la rabia serán desplegadas en todo el país durante jornada de vacunación

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, observa al momento de poner la primera vacuna de la jornada a un perro. ( SUMINISTRADA POR MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA )

Un millón de dosis para fortalecer la prevención y el control de la rabia serán desplegadas en todo el país los días 9, 10 y 11 de octubre por el Ministerio de Salud Pública, durante la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina.

La jornada busca reforzar la protección de perros y gatos y prevenir la transmisión de una enfermedad mortal, pero prevenible mediante la vacunación.

"Es una enfermedad mortal, totalmente prevenible por una vacuna que nosotros hemos mejorado. Hemos traído la mejor vacuna, la quíntuple, que va a proteger a los animales de múltiples enfermedades, buscando garantizar que el concepto de una salud, que es salud animal, medio ambiente, agricultura y seres humanos, esté totalmente cubierto", explicó el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah.

Atallah indicó que la jornada masiva se desarrollará durante estos tres días, pero aseguró que el departamento correspondiente permanecerá disponible para atender las solicitudes de vacunación que realice la población.

"Cuando nos llamen para vacunar, van a estar las dosis dispuestas para llevarle a vacunar", afirmó.

Durante los tres días de la jornada, unas 5,000 brigadas y equipos del Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis (Cecovez) recorrerán provincias y comunidades mediante visitas casa por casa, con la meta de aplicar un millón de vacunas a perros y gatos.

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Asimismo, se habilitarán puestos fijos de vacunación en diferentes localidades, así como en las Direcciones Provinciales y Áreas de Salud (DPS/DAS). El servicio será totalmente gratuito.

Atallah informó que hasta la fecha no se han registrado casos de rabia humana en el país, por lo que llamó a mantener y reforzar las medidas de prevención para preservar este indicador en cero.

De su lado, la viceministra de Gestión de Riesgo y Salud Ambiental, Gina Estrella, destacó que la rabia continúa siendo una enfermedad grave y mortal, pero que puede prevenirse mediante la vacunación.

"La rabia continúa siendo una enfermedad grave y mortal, pero contamos con una herramienta segura y eficaz para evitarla: la vacunación. Cada animal vacunado representa una barrera frente a la enfermedad y un paso más hacia las comunidades protegidas", expresó.

Estrella señaló que esta visión integral implica actuar antes de que aparezca el riesgo, vacunando a tiempo, evitando que los animales deambulen sin supervisión y buscando orientación profesional ante cualquier mordedura o contacto sospechoso.

Situación actual

La rabia no está erradicada en República Dominicana. Aunque el país ha logrado reducir considerablemente la transmisión de la rabia canina mediante campañas de vacunación masiva de perros, continúa existiendo circulación del virus en animales.