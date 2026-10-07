Salud Pública mantiene vigilancia ante posible peste neumónica bajo investigación en Rusia

El Ministerio de Salud Pública, institución que informó sobre el refuerzo de la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada al país. ( FOTOGRAFÍA TOMADA DEL PORTAL WEB DE SALUD PÚBLICA )

El Ministerio de Salud Pública informó este miércoles que mantiene y refuerza de manera preventiva la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada al país, incluidos aeropuertos, puertos y pasos fronterizos, ante la situación sanitaria que se encuentra bajo investigación en Rusia, en donde se detectó un caso de muerte por sospecha de peste neumónica.

Como parte de estas medidas, las autoridades indicaron que fortalecen la identificación y el seguimiento de viajeros procedentes de zonas donde pudiera existir algún riesgo, con el propósito de facilitar la detección, evaluación y notificación oportuna de cualquier caso que pudiera resultar sospechoso, conforme a los protocolos establecidos.

Situación en RD

Mediante una nota de prensa, la institución afirmó que República Dominicana no es un país donde la peste constituya una enfermedad endémica o habitual.

De acuerdo con información de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los focos naturales de peste identificados en las Américas se encuentran en Bolivia, Brasil, Ecuador, Estados Unidos y Perú. Sin embargo, indicaron que esto no significa que todos esos países presenten brotes activos.

Las autoridades enfatizaron que el refuerzo de la vigilancia sanitaria constituye una medida preventiva y de rutina ante eventos de interés internacional y no significa que exista transmisión de peste neumónica en territorio dominicano ni que se haya identificado un caso en el país.

En ese sentido, Salud Pública informó que mantiene el monitoreo de la situación en coordinación con los mecanismos nacionales e internacionales de vigilancia epidemiológica y que continuará evaluando cualquier información que pueda modificar el nivel de riesgo para el país.

Investigación en Rusia

La situación se originó tras la muerte, el pasado 2 de octubre, de una empleada del Instituto de Investigación Antipeste de Irkutsk y el Lejano Oriente, quien había sido hospitalizada con una neumonía grave.

La institución señaló que hasta este miércoles no se ha confirmado públicamente que el fallecimiento de una trabajadora de un instituto de investigación en Rusia haya sido causado por peste neumónica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene el seguimiento del evento y ha solicitado información adicional a las autoridades rusas correspondientes.

Informaciones iniciales de medios rusos plantearon que la mujer pudo haber estado expuesta accidentalmente en el laboratorio a un agente relacionado con la peste. Sin embargo, esa hipótesis todavía no ha sido confirmada oficialmente.

¿Qué es la peste neumónica?

La neumónica es una forma de peste causada por la bacteria Yersinia pestis que afecta los pulmones y puede transmitirse mediante gotículas respiratorias durante el contacto cercano con una persona enferma.

Aunque puede evolucionar rápidamente, es una enfermedad tratable con antibióticos, especialmente cuando la atención médica se recibe de manera oportuna.