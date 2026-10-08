Fondo de Medicamentos de Alto Costo busca ampliar cobertura y reducir lista de espera

De izquierda a derecha, la directora de Aseguramiento del Régimen Contributivo de la Seguridad Social, Yesenia Díaz; el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton; el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah; y el asesor del ministro de Salud Pública, Roberto Payano. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El Fondo de Medicamentos de Alto Costo (Fomac) fue presentado este jueves y procura modificar la forma en que el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) responde a los pacientes que requieren tratamientos de alto costo, al incorporar inicialmente 13 medicamentos con cobertura del 100 %, sin copagos ni límites anuales.

La iniciativa, diseñada e impulsada por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), está dirigida a afiliados con enfermedades complejas o catastróficas cuyos tratamientos pueden representar entre dos millones y 16 millones de pesos al año por paciente.

El catálogo inicial incluye terapias para cáncer de mama, cáncer de pulmón y varios tipos de cáncer infantil, entre ellos leucemia linfoblástica aguda, linfoma de Hodgkin, retinoblastoma, tumor de Wilms, glioma de bajo grado y enfermedad de Burkitt. También contempla tratamientos para artritis reumatoide, psoriasis, enfermedad de Crohn, acromegalia y atrofia muscular espinal.

La proyección es que unos 6,447 afiliados, entre pacientes ya diagnosticados y nuevos casos, puedan beneficiarse de esta cobertura.

La entrada en funcionamiento del Fomac está prevista en un plazo máximo de un año. Durante ese período se desarrollará una etapa de capitalización y preparación operativa para poner en marcha el mecanismo.

La Sisalril tendrá a su cargo la supervisión de la implementación del fondo, de acuerdo con sus competencias de regulación y supervisión del SDSS.

El alto costo de atender enfermedades

Durante la presentación de la iniciativa, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, explicó que la presión sobre el programa estatal de medicamentos de alto costo ha aumentado de manera sostenida.

Atala señaló que, aunque durante los primeros años de la actual gestión el sistema estuvo marcado por los efectos de la pandemia, posteriormente comenzó a registrarse un crecimiento sostenido tanto en el número de pacientes como en los recursos destinados a atenderlos.

El funcionario atribuyó parte de ese incremento a las mejoras en el diagnóstico, el acceso a los servicios de salud, la ampliación de la cobertura y el mayor acceso de la población a información sanitaria, factores que han permitido detectar más enfermedades y que más personas busquen atención.

Según explicó, el programa estatal también ha experimentado un aumento considerable en la cantidad de moléculas disponibles y en los recursos destinados a los pacientes.

A su juicio, la magnitud del programa dominicano de alto costo puede apreciarse al compararlo con iniciativas similares de otros países de la región, tanto por la cantidad de medicamentos incorporados como por el presupuesto asignado en relación con la población atendida.

En ese contexto, explicó que la experiencia del Fondo Estratégico de Salud Pública (Fonsap), utilizado para garantizar medicamentos y pruebas relacionadas con VIH, tuberculosis y hepatitis tras la disminución de los aportes internacionales, sirvió como referencia para desarrollar el Fomac.

El ministro destacó que el Fonsap permitió al Estado asumir la cobertura de los medicamentos para VIH y sus pruebas sin depender de aportes internacionales, y que esa experiencia mostró que era posible diseñar un mecanismo de financiamiento para medicamentos de alto costo.

El objetivo de las compras por volumen, sostuvo, no es solamente ahorrar dinero, sino utilizar los recursos liberados para ampliar la cantidad de pacientes que pueden recibir tratamiento y reducir las listas de espera.

El ministro también adelantó que el Gobierno trabaja en un plan puente para conseguir recursos que permitan reducir de manera rápida la lista de espera, con una meta inicial de incorporar alrededor de 1,200 a 1,300 pacientes.

Por último Atallah reconoció que la demanda continúa creciendo y que, mientras se incorporan pacientes, también llegan nuevos casos que requieren tratamiento. Por eso consideró que la sostenibilidad financiera de la seguridad social será determinante para ampliar progresivamente la cobertura.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-50406-pm-eccc7a39.jpeg Fachada de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril). (DIARIO LIBRE/JUAN GUIO)

Pacientes y especialistas valoran la iniciativa

Norca Díaz, presidenta de la Asociación Mujeres Solidarias, valoró positivamente la creación del Fomac y recordó que las organizaciones de pacientes participaron en el proceso de consulta de la iniciativa.

Díaz explicó que cuando el proyecto les fue presentado en mayo, las pacientes recibieron la propuesta con expectativa, debido a la cantidad de mujeres que permanecen en espera de tratamientos.

La representante de la organización señaló que en un período reciente han enfrentado la pérdida de pacientes que esperaban por medicamentos y afirmó que, según los registros de su asociación, cuatro mujeres habían fallecido durante el año y 11 entre 2025 y 2026 mientras permanecían en lista de espera.

"Era la esperanza de muchas mujeres que pierden la vida esperando esa lista de espera", expresó Díaz, quien agradeció al Estado por impulsar un mecanismo que, a su juicio, puede contribuir a salvar vidas.

Desde el ámbito médico, el gastroenterólogo Sócrates Batista, de la Sociedad Dominicana de Gastroenterología y de la Fundación de Enfermedad Inflamatoria del Intestino, destacó la importancia de que las enfermedades inflamatorias intestinales sean incorporadas a mecanismos sostenibles de cobertura.

Batista explicó que la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa afectan actualmente a una proporción significativa de la población mundial y que las proyecciones apuntan a un crecimiento de estos padecimientos durante las próximas décadas.

En República Dominicana, indicó, se trabaja con un registro que ronda los 4,000 pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Son enfermedades que suelen comenzar entre los 20 y 40 años, aunque también pueden presentarse desde edades tan tempranas como los cinco años.

El especialista advirtió que algunos pacientes pueden necesitar medicamentos durante décadas, por lo que el sistema de salud debe contar con mecanismos que permitan garantizar su tratamiento a largo plazo.

Batista calificó el Fomac como un paso trascendental y señaló que existen pacientes con dos y tres años en lista de espera.