República Dominicana acumula 1,448 muertes infantiles y 112 maternas en lo que va de 2026

La República Dominicana acumula 1,448 muertes infantiles y 112 defunciones maternas hasta la semana epidemiológica 38 de 2026, de acuerdo con el más reciente boletín de la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública.

El informe establece que, de las 112 muertes maternas notificadas, 58 corresponden a mujeres de nacionalidad haitiana, 52 a dominicanas y dos a otras nacionalidades.

Durante la semana epidemiológica 38 se notificaron tres fallecimientos maternos, correspondientes a mujeres de 25, 30 y 37 años, procedentes de Santo Domingo, La Vega y Montecristi, respectivamente.

De estas defunciones, dos correspondieron a mujeres haitianas y la otra a una dominicana.

El documento precisa que 109 muertes maternas se habían registrado hasta ese período y que las tres notificaciones adicionales elevaron el total de 112.

Muertes infantiles

En cuanto a la mortalidad infantil, el Ministerio de Salud Pública informó que durante la semana 38 se notificaron 40 fallecimientos de menores de un año, de los cuales 32 ocurrieron durante el período neonatal.

Con estos registros, el acumulado nacional asciende a 1,448 defunciones infantiles, de las cuales 1,214, equivalentes al 84 %, correspondieron a niños menores de 28 días de nacidos.

El informe destaca que la mayor proporción de las muertes infantiles continúa concentrándose durante las primeras cuatro semanas de vida.

Vigilancia epidemiológica

Salud Pública indicó que, junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), mantiene la vigilancia de la mortalidad materna e infantil mediante auditorías clínicas, revisión de defunciones y monitoreo de la calidad asistencial.

La institución precisó que los datos son preliminares y están sujetos a modificaciones posteriores, conforme avancen las investigaciones y revisiones epidemiológicas.