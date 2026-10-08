Salud Pública reporta 16 nuevos casos de dengue y eleva a 338 el acumulado de 2026

Aedes aegypti, mosquito que transmite el dengue. ( CEDIDA A DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Salud Pública reportó 16 nuevos casos confirmados de dengue durante la semana epidemiológica 38, comprendida entre el 6 y el 12 de septiembre, con lo que el país acumula 338 casos de la enfermedad en lo que va de este 2026.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, los datos están contenidos en el más reciente boletín epidemiológico de la Dirección de Epidemiología, que da seguimiento al comportamiento de las enfermedades bajo vigilancia sanitaria en el territorio nacional.

El informe también establece que durante la semana analizada no se confirmaron casos de leptospirosis ni de malaria.

Situación actual

En cuanto a las enfermedades respiratorias, las autoridades sanitarias indicaron que las infecciones respiratorias agudas graves mantuvieron un comportamiento estable, mientras que los niveles de enfermedad tipo influenza permanecieron por debajo de lo esperado.

El boletín también incluye el seguimiento de la mortalidad materna e infantil, indicadores que, según el Ministerio, requieren vigilancia continua y coordinación entre las autoridades sanitarias y los establecimientos de salud para identificar oportunidades de mejora en la atención.

Salud Pública llama a eliminar criaderos de mosquitos

El Ministerio de Salud Pública informó que mantiene las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención de enfermedades prioritarias, mediante el monitoreo de los eventos de salud, la identificación temprana de posibles riesgos y las intervenciones coordinadas en las comunidades.

Asimismo, indicó que continúa trabajando con las Direcciones Provinciales y de Áreas de Salud para fortalecer la detección temprana y la respuesta oportuna ante posibles brotes de enfermedades.

Las autoridades exhortaron a la población a mantener limpios sus entornos, eliminar los recipientes que acumulen agua y acudir a los centros de salud ante la aparición de síntomas que requieran evaluación médica.

Recomiendan diagnóstico adecuado del cáncer de tiroides

En otro apartado, el boletín epidemiológico destaca la importancia de combinar la detección oportuna del cáncer de tiroides con el uso adecuado de las pruebas diagnósticas, para identificar los tumores que requieren tratamiento y evitar intervenciones innecesarias en lesiones de bajo riesgo.

Según el documento, la incidencia de esta enfermedad ha aumentado a escala mundial y en la región de las Américas, con una mayor frecuencia entre las mujeres, aunque presenta una mortalidad comparativamente baja.

Entre las recomendaciones preventivas figuran evitar exposiciones innecesarias a la radiación, mantener una alimentación equilibrada con un aporte adecuado de yodo y prestar atención a los antecedentes familiares que puedan requerir evaluación médica.

El Ministerio también enfatizó la importancia de utilizar racionalmente los estudios diagnósticos, especialmente en personas sin síntomas y con bajo riesgo de desarrollar la enfermedad.