DIDA propone ampliar cobertura de salud mental y reducir copagos

Edificio que a la DIDA. ( ARCHIVO / DL )

La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) propuso ampliar la cobertura de los servicios de salud mental en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), con el objetivo de reducir los gastos de bolsillo de los afiliados y facilitar el acceso a consultas, medicamentos y tratamientos especializados.

La propuesta fue presentada el pasado 28 de septiembre ante el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) y remitida también a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) y al Ministerio de Salud Pública, informó la institución en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre.

Entre las medidas planteadas figura la actualización del catálogo del Plan de Servicios de Salud (PDSS), la ampliación de las consultas psicológicas y psiquiátricas, una mayor cobertura de medicamentos y la reducción de los copagos que deben asumir los afiliados para recibir estos servicios.

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Medidas anunciadas

La iniciativa también contempla garantizar una red nacional de prestadores de salud mental que ofrezca atención especializada, hospitalización y respuesta oportuna a pacientes en situación de crisis.

"Ningún afiliado debería quedarse sin atención en salud mental por no poder pagarla. En el Día Mundial de la Salud Mental, la DIDA propone medidas concretas para que la cobertura responda a lo que las familias realmente necesitan", afirmó el director general de la entidad, Elías Báez, de acuerdo a un comunicado.

Cambios sin modificar la ley

La DIDA sostiene que gran parte de las mejoras propuestas pueden implementarse mediante resoluciones del CNSS y disposiciones de la Sisalril, sin necesidad de modificar la Ley 87-01, que regula el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

"La mayoría de estas mejoras pueden adoptarse sin modificar la ley, por la vía de resoluciones del CNSS y de la Sisalril. Es una oportunidad para dar un paso firme en favor de una población que hoy enfrenta demasiadas barreras", sostuvo Báez.

Para avanzar en la iniciativa, la institución propone crear mesas técnicas interinstitucionales que identifiquen cuáles medidas pueden ejecutarse dentro del marco normativo vigente y cuáles podrían requerir reformas legales, en consonancia con el Plan Estratégico de Salud Mental 2026-2030.

Demanda de atención

La propuesta se presenta en un contexto de demanda de servicios de salud mental en el país.

Según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del Ministerio de Salud Pública citadas por la DIDA, alrededor del 20 % de la población dominicana presenta algún trastorno mental, entre los que figuran la ansiedad y la depresión.

Asimismo, cifras oficiales de seguridad ciudadana indican que en 2025 se registraron 585 muertes por suicidio en República Dominicana, mientras que la Oficina Nacional de Estadística (ONE) reportó 651 casos en 2024.

Con estas medidas, la DIDA busca reducir las barreras económicas que enfrentan los afiliados y ampliar el acceso oportuno a servicios de salud mental dentro del sistema de seguridad social.