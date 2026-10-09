Advierten que mujeres siguen llegando con cáncer de mama avanzado pese a mejoras en diagnósticos

Pese a las mejoras en el sistema de diagnóstico del cáncer de mama en República Dominicana, todavía hay mujeres que acuden en etapas avanzadas de la enfermedad, lo que reduce las posibilidades de recibir una atención oportuna, advirtió el director de la Dirección de Medicamentos de Alto Costo (Damac), Carlos Sánchez.

El epidemiólogo expresó su preocupación por las condiciones en que llegan algunas pacientes a solicitar tratamiento y consideró necesario reforzar las campañas de prevención y detección temprana del cáncer de mama.

Sánchez hizo estas declaraciones durante el lanzamiento de la campaña "Cuídate hoy para florecer siempre", una iniciativa de la Damac, dependencia del Ministerio de Salud Pública, que busca promover la prevención y orientar a la población sobre la importancia de detectar la enfermedad a tiempo.

El funcionario señaló que, aunque el país ha registrado avances en materia de diagnóstico, es necesario ampliar las iniciativas de concienciación para evitar que más mujeres lleguen a solicitar atención cuando el cáncer se encuentra en etapas avanzadas.

"Tenemos que aprovechar que somos un país muy comunicado para diversificar campañas efectivas que promuevan la prevención a tiempo del cáncer de mama", expresó.

Asimismo, recomendó adoptar hábitos saludables, realizar ejercicio con regularidad, mantener un peso adecuado y seguir una dieta equilibrada.

Actividades durante octubre

Como parte de la campaña, la Damac inauguró un mural conmemorativo e inició un programa de jornadas educativas y de orientación dirigidas a las personas que acuden a sus instalaciones y al personal de la institución.

La programación contempla encuentros, conferencias y seminarios sobre prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer, así como sus efectos en las familias dominicanas.

Según la entidad, las jornadas están previstas para los días 9, 16, 19 y 30 de octubre, con la participación de médicos, especialistas e invitados.

Las actividades se desarrollan durante octubre, mes dedicado a la concienciación sobre el cáncer de mama.