Salud Pública inicia jornada de vacunación contra la influenza con más de 400,000 dosis

Adultos mayores reciben la vacuna contra la influenza durante la jornada puesta en marcha por el Ministerio de Salud Pública. ( FOTOGRAFÍA CEDIDA POR SALUD PÚBLICA )

El Ministerio de Salud Pública inició este viernes a la Jornada de Vacunación contra la Influenza Estacional, con el objetivo de proteger la salud de la población, con especial atención a los grupos de mayor vulnerabilidad frente a las complicaciones asociadas a esta enfermedad.

El ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, afirmó que para esta ocasión hay una disponibilidad de más de 400,000 dosis para ser aplicadas a todas las personas que deseen vacunarse, con especial énfasis en los grupos más vulnerables.

Atallah exhortó a la población a protegerse y cuidar su salud mediante la vacunación, como parte de las acciones dirigidas a prevenir las complicaciones relacionadas con la influenza.

La jornada es coordinada a través de la Dirección de Inmunoprevenibles por Vacunas, y busca reducir los riesgos asociados a esta enfermedad, las hospitalizaciones y la mortalidad vinculadas a la influenza, una infección respiratoria altamente contagiosa que representa un problema de salud pública a nivel mundial y que presenta un comportamiento estacional, con incrementos en la demanda de consultas y servicios hospitalarios.

Puntos de vacunación

A través de una nota de prensa, la institución indicó que los grupos prioritarios a quienes va dirigido son los adultos de 65 años o más, embarazadas, niños y niñas de seis a 35 meses de edad, el personal de salud y las personas que viven con enfermedades crónicas tales como la diabetes, asma, hipertensos, independientemente de su edad, debido al mayor riesgo de desarrollar complicaciones.

Para facilitar el acceso a la inmunización, Salud Pública llevará la jornada a los 152 centros y hogares de acogida para adultos mayores, tanto públicos como privados, así como a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI), en coordinación con el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

También, estará disponible en los 1,350 puestos de vacunación distribuidos en todo el territorio nacional y otras instituciones que se sumarán a este esfuerzo.

La institución indicó que la jornada reafirma el compromiso del Ministerio de Salud Pública con el cumplimiento de las políticas públicas orientadas a proteger la salud de la población, prevenir enfermedades y reducir los riesgos que puedan afectar especialmente a las personas más vulnerables.