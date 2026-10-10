Cibao Norte cuenta con 62 camas para atención de salud mental, informa director regional

Momento de la caminata en Santiago ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

El director del Servicio Regional de Salud Cibao Norte, Bernardo Hilario, informó que la región dispone de 62 camas para la atención de pacientes con problemas de salud mental, durante una caminata realizada este sábado en Santiago con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

"Nosotros hemos realizado esta caminata, que no solamente es aquí en Santiago, sino en todo el país. En las 10 regionales del país se hicieron estas caminatas para nosotros llamar la atención", expresó Hilario.

El funcionario manifestó que la iniciativa busca motivar a la población a reconocer la importancia del bienestar emocional y a procurar asistencia profesional cuando sea necesaria. "Una sociedad saludable es aquella que cuida su mente, que cuida su cuerpo", afirmó.

La actividad reunió a representantes de universidades, instituciones vinculadas a la atención de la salud mental, colaboradores del sector salud, ciudadanos y la Banda de Música de la Policía Nacional, como parte de una jornada nacional de sensibilización que se desarrolló en las diez regiones de salud del país.

Capacidad de atención y servicios

Hilario indicó que Cibao Norte cuenta actualmente con 62 camas destinadas a la atención de salud mental y sostuvo que las autoridades trabajan para ampliar la capacidad de respuesta y fortalecer los equipos multidisciplinarios que atienden a los pacientes.

En febrero de 2026, el Servicio Nacional de Salud (SNS) anunció un plan para aumentar de 137 a 500 las camas de atención en crisis en la red pública nacional. Posteriormente, en junio, informó que había alcanzado las 300 camas y que mantenía la meta de llegar a 500 antes de concluir el año.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/whatsapp-image-2026-10-10-at-12330-pm-1-641195dd.jpeg Parte del público que participó en la caminata en Santiago (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/whatsapp-image-2026-10-10-at-11324-pm-1-3363544d.jpeg Parte del público que participó en la caminata en Santiago (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/whatsapp-image-2026-10-10-at-12330-pm-b33bbeee.jpeg Parte del público que participó en la caminata en Santiago (DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ) ‹ >

El director regional señaló que la salud mental debe formar parte de la atención integral de las personas y de las prioridades de las familias, las instituciones y el Estado.

"Cuando se habla de salud integral no se debe dejar a un lado la salud mental, porque la salud mental es prioridad para la familia, para la institución y para el Estado", expresó.

Primera caminata en la región

El director regional indicó que esta fue la primera vez que se realizó la caminata en Santiago y manifestó su interés en que la actividad tenga continuidad anual para ampliar la sensibilización de la ciudadanía.

"Con esto estamos mandando un mensaje de que se realice todos los años y concientizar a la población de que cualquier persona que sufra cualquier padecimiento, cualquier patología de salud mental, que busque ayuda", manifestó.

La jornada estuvo coordinada junto a Prenda Frías Sánchez, coordinadora regional de Salud Mental, y Jermis Martínez, supervisora de esa área.

Durante el recorrido se promovieron mensajes de respeto, empatía, inclusión y acompañamiento a las personas que requieren atención psicológica o psiquiátrica.

Hilario aseguró que el Servicio Regional de Salud Cibao Norte trabaja para fortalecer la atención y procurar que los pacientes reciban un trato adecuado durante el proceso de evaluación y tratamiento.

La caminata se realizó en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, con el propósito de llamar la atención sobre la importancia de cuidar el bienestar emocional y facilitar el acceso a los servicios de atención.

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