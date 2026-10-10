"Tenemos que acabar con el estigma que tienen las enfermedades de salud mental". Con este contundente llamado, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, exhortó a la población a cambiar la percepción sobre los trastornos mentales y a dejar atrás los prejuicios que provocan que muchas personas teman buscar ayuda por miedo a ser rechazadas o excluidas de la sociedad.

"No hay una familia en el mundo en el que alguno de los miembros no padezca de un problema mental, aun sea la depresión o cualquier tipo de otro desequilibrio a nivel mental" Doctor Julio Landrón Director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS) “

El funcionario destacó que esta realidad afecta a millones de personas y no es ajena a las familias dominicanas. Ofreció estas declaraciones durante la caminata "Camina, respira y conecta por tu salud mental", organizada por el SNS, a través de su Departamento de Salud Mental, en el Jardín Botánico Nacional, la mañana de este sábado 10 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental.

Landrón explicó que la iniciativa busca desarrollar una importante ofensiva de sensibilización para mostrar a la población la magnitud de una problemática que afecta al mundo entero y que también está presente en la República Dominicana.

En ese sentido, insistió en la necesidad de normalizar las conversaciones sobre salud mental y erradicar la idea de que una persona que atraviesa una crisis emocional o presenta un trastorno mental debe ser apartada de su entorno familiar, laboral o social.

"Lo que queremos hacer es llamar la atención de que esto debe de verse normal, de que hay que quitar el estigma de que si usted tiene en un momento una situación, un desequilibrio mental, usted va a ser excluido de la sociedad. Eso hay que quitarlo, hay que buscar ayuda", manifestó.

El director ejecutivo del SNS consideró que el temor a la discriminación constituye una barrera que debe ser superada para que las personas puedan reconocer sus dificultades y acudir oportunamente a los profesionales de la salud mental.

Los problemas mentales también necesitan atención médica

Durante sus declaraciones, Landrón hizo hincapié en que los problemas de salud mental deben recibir la misma atención, comprensión y seriedad que otras enfermedades, como la hipertensión arterial y la diabetes.

"Tenemos que reconocer que los problemas mentales son igual que cualquier situación de una enfermedad de hipertensión, de diabetes y de otros que son curables, que son controlables, pero hay que buscar realmente los espacios, los profesionales para poder buscar esa ayuda", sostuvo.

A su juicio, resulta fundamental que las personas que atraviesan estas situaciones tengan acceso a servicios especializados y encuentren el acompañamiento necesario para afrontar sus dificultades, controlar sus condiciones y reintegrarse plenamente a sus actividades cotidianas.

El funcionario enfatizó que buscar asistencia profesional no debe ser motivo de vergüenza ni de señalamiento social, sino una decisión orientada a preservar la salud y mejorar la calidad de vida.

Una caminata para crear conciencia

Landrón explicó que la actividad realizada este sábado responde precisamente a la necesidad de llamar la atención de la sociedad sobre la importancia de la salud mental y promover una mayor comprensión hacia quienes necesitan apoyo.

La caminata "Camina, respira y conecta por tu salud mental" forma parte de las acciones de sensibilización impulsadas por el Servicio Nacional de Salud, a través de su Departamento de Salud Mental, para fomentar el bienestar emocional y contribuir a eliminar los prejuicios que persisten en torno a estas condiciones.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, el mensaje del titular del SNS fue claro: las dificultades de salud mental no deben convertirse en una causa de exclusión, y quienes las experimentan merecen atención, respeto y oportunidades para continuar con sus vidas.

Su llamado procura promover una sociedad en la que las personas puedan hablar abiertamente de su salud mental, reconocer cuándo necesitan ayuda y acceder a profesionales capacitados sin temor a ser discriminadas.

"Hay que quitar el estigma y buscar ayuda", es la esencia del mensaje de Landrón, quien insistió en que la atención oportuna y el respaldo profesional son fundamentales para que las personas puedan enfrentar sus dificultades y recuperar su bienestar.

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