Seis de cada diez casos de cáncer de mama se detectan tarde en República Dominicana

Víctor Calderón llamó a priorizar la mamografía y la detección temprana durante una conferencia en la UNEV Santiago. ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ )

El ginecólogo obstetra Víctor Calderón, exdirector de la Maternidad de Los Mina, llamó a priorizar la detección temprana del cáncer de mama mediante los estudios médicos correspondientes y la atención oportuna ante cualquier señal de alerta, al advertir que la enfermedad puede avanzar sin provocar dolor en sus primeras etapas.

El especialista hizo el llamado durante una conferencia sobre prevención del cáncer de mama dirigida a empleados de la Universidad Nacional Evangélica (UNEV), recinto Santiago, en la que abordó los síntomas, los factores de riesgo y las alternativas de tratamiento.

Calderón destacó la importancia de la mamografía para identificar lesiones que todavía no pueden palparse durante un examen físico. "La mamografía lo detecta del tamaño así de un arrocito pequeño", expresó al explicar la capacidad de este estudio para detectar lesiones de dimensiones reducidas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/whatsapp-image-2026-10-10-at-120154-pm-2-90debe83.jpeg Víctor Calderón llama a priorizar la mamografía y la detección temprana durante una conferencia en la UNEV Santiago (DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ)

El médico también advirtió sobre la evolución silenciosa de la enfermedad. "Es muy silenciosa y no duele", señaló, al explicar por qué la ausencia de dolor no debe interpretarse como garantía de que no existe un problema.

En República Dominicana, alrededor del 60 % de los casos de cáncer de mama se diagnostican cuando la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas, según un reportaje publicado por Diario Libre el 11 de julio de 2026.

La cifra refleja los desafíos que enfrenta el país para ampliar el diagnóstico oportuno.

Señales de alerta y factores de riesgo

Durante la exposición, Calderón mencionó entre las señales que requieren evaluación médica la aparición de un nódulo o bulto en la mama, el hundimiento de la piel o del pezón, los cambios de coloración o irritación, las variaciones en el tamaño o la forma de la mama y la secreción sanguinolenta por el pezón.

El especialista explicó que la enfermedad también puede presentarse en mujeres que no tienen antecedentes familiares, por lo que insistió en la importancia de los controles médicos y de prestar atención a cualquier cambio inusual.

Entre los factores de riesgo abordados durante la conferencia figuran la edad, las mutaciones genéticas, los antecedentes familiares de cáncer de mama u ovario y determinados factores relacionados con el estilo de vida, como el sedentarismo, el sobrepeso, el consumo de alcohol y el tabaquismo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/10/whatsapp-image-2026-10-10-at-120154-pm-1-1fdc5471.jpeg El doctor Victor Calderón aseguró que seis de cada diez casos de cáncer de mama se detectan tarde en República Dominicana. (DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ)

Calderón también destacó que la observación de las mamas puede ayudar a reconocer cambios, aunque no sustituye la evaluación clínica ni los estudios de detección indicados por el personal médico, de acuerdo con la edad y los antecedentes de cada paciente.

Tratamiento según la etapa de la enfermedad

El ginecólogo explicó que las alternativas terapéuticas dependen de las características del tumor y de la etapa en que se encuentre la enfermedad.

Entre las opciones mencionadas figuran la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y los tratamientos hormonales.

Asimismo, resaltó la importancia de que las pacientes reciban seguimiento de los profesionales de salud y apoyo psicológico durante el proceso, tanto para afrontar el diagnóstico como para acompañar el tratamiento.