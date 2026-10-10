Psicóloga llama a priorizar la salud mental y romper los prejuicios sobre la terapia

La población dominicana debe prestar mayor atención a su salud mental y buscar acompañamiento profesional cuando lo necesite, debido a que las exigencias sociales, económicas, familiares y laborales pueden generar estrés, ansiedad y agotamiento emocional.

Así lo advirtió este sábado la psicóloga clínica Laurie Peña, en ocasión del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre.

En tal sentido, la especialista señaló que muchas personas continúan cumpliendo con sus responsabilidades a pesar de sentirse emocionalmente agotadas, mientras normalizan la preocupación constante y el sufrimiento silencioso.

Peña sostuvo que el cuidado psicológico debe formar parte de la salud integral y no limitarse a los momentos de crisis, al considerar que la prevención y el desarrollo de herramientas para afrontar las dificultades cotidianas contribuyen al bienestar emocional.

"No tenemos que esperar a experimentar una crisis de ansiedad, un episodio depresivo o una ruptura emocional para buscar orientación psicológica", manifestó la profesional.

La terapia como herramienta de prevención

La psicóloga explicó que la salud mental no consiste únicamente en la ausencia de trastornos, sino también en la capacidad de reconocer las emociones, afrontar las dificultades, establecer relaciones saludables y adaptarse a las situaciones de la vida diaria.

Entre los factores que pueden afectar el bienestar emocional, mencionó la violencia intrafamiliar, la inseguridad, las dificultades económicas, los conflictos de pareja, las pérdidas afectivas y la sobrecarga laboral.

La especialista consideró que uno de los desafíos es superar la percepción de que acudir a terapia psicológica es necesario solamente cuando una persona atraviesa una situación extrema.

Llama a eliminar los prejuicios

Peña también abogó por fortalecer la educación emocional, promover espacios seguros para conversar sobre las dificultades personales y facilitar el acceso oportuno a los servicios de salud mental.

A su juicio, pedir ayuda psicológica no debe interpretarse como una señal de debilidad, sino como una decisión responsable para cuidar de uno mismo y de las relaciones con quienes forman parte del entorno.

En ese sentido, exhortó a las familias, los centros educativos, las empresas y las instituciones públicas a impulsar iniciativas de prevención, sensibilización y acompañamiento psicológico.

La profesional insistió en que el bienestar emocional debe atenderse de manera cotidiana y no únicamente durante fechas conmemorativas.

"Necesitamos una sociedad con mayor empatía, menos prejuicios y más oportunidades de recibir ayuda profesional", expresó Peña, al recordar que detrás de las responsabilidades diarias de una persona pueden existir dificultades emocionales que los demás desconocen.

La psicóloga clínica y terapeuta concluyó que el cuidado de la salud mental constituye una responsabilidad individual, familiar y colectiva.