Vacunar perros y gatos previene la transmisión de la rabia a los humanos

La doctora Kendy Gómez, encargada del área de Zoonosis de la Dirección Provincial de Salud Santiago I. ( DIARIO LIBRE / CÉSAR JIMÉNEZ . )

La vacunación de perros y gatos constituye una de las principales medidas para prevenir la transmisión de la rabia a los seres humanos, una enfermedad viral mortal que puede propagarse mediante la mordedura de animales infectados y cuya prevención depende, en gran medida, de la inmunización animal.

La doctora Kendy Gómez, encargada del área de Zoonosis de la Dirección Provincial de Salud Santiago I, explicó que las autoridades sanitarias mantienen la vigilancia epidemiológica durante todo el año y desarrollan campañas de vacunación en diferentes sectores para reducir el riesgo de transmisión.

"Mi proyecto es que Santiago no quede un solo perro sin vacunar contra la rabia", expresó Gómez durante la octava Feria de Bienestar Animal de la Alcaldía de Santiago, donde Salud Pública ofreció vacunación gratuita contra la enfermedad para perros y gatos.

Importancia de la vacunación

La especialista indicó que el trabajo de prevención incluye el seguimiento de las agresiones por animales notificadas en los hospitales y la realización de jornadas de inmunización. También destacó la importancia de garantizar que los perros entregados en adopción cuenten con la vacuna antirrábica.

Gómez informó que Santiago no registraba casos humanos de rabia en lo que iba de 2026, al momento de ofrecer sus declaraciones, aunque señaló que las autoridades mantienen la vigilancia sanitaria.

La rabia afecta el sistema nervioso y, una vez que aparecen los síntomas clínicos, es prácticamente mortal.

Sin embargo, la enfermedad puede prevenirse mediante la vacunación de los animales y la atención médica oportuna después de una posible exposición.

Recomendaciones para la población

La doctora exhortó a las personas mordidas por animales cuya vacunación se desconozca a acudir a un centro hospitalario para que el personal médico evalúe la agresión y determine si necesitan profilaxis posexposición.

"Si una persona es mordida por un animal que no tenga vacuna, debe asistir a los hospitales donde está el programa", indicó.

La vacunación antirrábica de perros y gatos forma parte de las estrategias de salud pública orientadas a reducir la circulación del virus y proteger tanto a los animales como a las personas.